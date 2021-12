“MIS DÍAS DE NAVIDAD”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruíz Robles

“EL AÑO VIEJO.”

Que mejor que ilustrar este texto con títulos de canciones y novelas de Navidad que alegran nuestros días.

El mes de diciembre representa el fin de un año y con ello, la certeza de saber si se cumplieron o no las expectativas generadas en su inicio; no hay mejor juez calificador que la realidad, la cual desdibuja o aplaude nuestro esfuerzo por lograr lo deseado.

Qué decir de las fiestas religiosas que nos invitan a la introspección y por ende, a dar valor al ser humano que somos y a las personas que comparten con nosotros.

Si bien es cierto que cada año es distinto al anterior, atendiendo a la edad que tenemos, a las pérdidas que tuvimos, a las alegrías de los retos alcanzados o a las personas que nos llenaron de vida … lo más importante es … ¡agradecer por haber tenido la oportunidad de vivir el año que nos deja!

“DICIEMBRE ME GUSTO PA QUE TE VAYAS.”

Junto con la temporada decembrina, surge la magia de la Navidad y con ella, tal pareciera que todos buscamos desterrar de nuestros días los recuerdos negativos o experiencias difíciles, anhelando que éstos nunca más vuelvan a aparecer y deseando desde el fondo de nuestro corazón que el destino nos sorprenda positivamente. Si bien es cierto que ya lo pasado, ha pasado, tomémoslo para aprender sus enseñanzas.

Sueños van, sueños estarán por venir, pero si hay algo que es el común denominador de ello es que … ¡el presente que hagamos será la base del futuro que deseamos! …

¡Sólo habrá hechizos que iluminen nuestro camino en la medida que construyamos con nuestros esfuerzos y recursos las varitas que hagan la magia que buscamos!

“NAVIDAD SIN TI”.

Si durante el año se presentaron motivos para llevar duelos en nuestra alma, honrémoslos con nuestro actuar. De nada servirá permanecer en la aflicción, toda vez que esto es lo que jamás hubieran querido esas personas especiales que se han ido para nosotros.

Es cierto que cuando perdemos la presencia de personas en nuestras vidas nos puede llevar a momentos de tristeza; no sumemos a ellos un ocaso más al hundirnos nosotros en la zozobra.

La ausencia de los seres queridos que se marchan nunca podremos compensarla, pero si estará en nosotros llevar su esencia en nuestro corazón y dignificarlas con nuestras mejores acciones para que sus afectos y enseñanzas perduren.

“TRISTE NAVIDAD.”

Es cierto que el hecho de que al fallar en nuestros propósitos generamos diversas emociones o sentimientos que reflejan nuestro malestar, frustración o incomodidad; sin embargo, es conveniente ser consciente de cual fue la razón de ello.

No podemos pretender alcanzar nuestros propósitos cuando ni siquiera logramos recordarlos o bien, cuando nuestro esfuerzo se ve ahogado con el mar de pereza que nos provoca hacerlo. Por el contrario, si ponemos todo de nosotros por alcanzar el resultado y por diversas circunstancias no lo logramos, siempre tendremos la satisfacción de haberlo intentado y la enseñanza de ver en que fallamos para volver con nuevos bríos.

No hay premio para el que no tiene interés en competir por alcanzar la meta.

“LOS PECES EN EL RÍO.”

Con el esfuerzo de alcanzar la meta, viene la madurez para analizar si ese es el destino que realmente queremos; nunca será malo cambiarlo, lo malo será no intentarlo.

La gran enseñanza que nos da la vida es que no hay metas únicas para todos ni formas específicas para lograrlas. Ten la inventiva para imaginarte en la meta y la manera de lograrla.

Si todos somos diferentes en cuanto a nuestra esencia y presencia … ¿Por qué angustiarnos a vivir de un solo modo? … Siempre habrá más peces en el río, ten la habilidad, experiencia y madurez para escoger el que a ti te alimente.

“EL BURRITO SABANERO.”

De esta melodía podríamos parafrasear … “… Con mi esfuerzo constante, voy camino a lograr mi destino …”. Y es seguro que si me verán quienes me rodean y me aplaudirán quienes me aman. La alegría de los éxitos realizados siempre sabrá mejor con la dicha de compartir con ellos.

La satisfacción de concretar los sueños nutre a quien lo realiza y también a quienes están con él; justo es corresponderles participándoles no sólo con los resultados, sino también con las enseñanzas que a todos nos lleven a ser mejores personas.

No mostrar interés en nuestros compromisos y dejarlos inconclusos, a lo único que llevará es a que todos, tanto nosotros como a quienes están a nuestro lado, perdamos las sonrisas que generaron las ilusiones de lograrlos.

“SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD.”

Y si tenemos la creencia en nuestra sociedad por la magia de alguien que es generoso y nos trae regalos por nuestras acciones y bondades … ¿por qué no también ser caritativos con quienes están a nuestro lado? … hazlo, … si puedes regalar sonrisas … compártelas, … si puedes ser generoso … ¡No te límites!

En tu vida no te conformes con explicarle a alguien, e incluso a la niña llamada Virginia, que existe un ser mágico que es generoso … ¡Conviértete tú en el ser generoso y comparte tus bondades a quienes te rodean! … ¡Dar lo que te sobra no te hace espléndido, comparte lo que tienes y te hará una persona virtuosa!

“EL NIÑO DEL TAMBOR.”

Siempre tendrás algo que dar, hacerlo te hará grande y esta será proporcional a tu humildad. La generosidad no es cuestión de riqueza o de pobreza sino de bondad y sensibilidad.

Tus bienes materiales sólo complementarán tu elemento espiritual; pretender disfrazar la pobreza del alma con cosas tangibles sólo es demostrar miseria, refugiarse en el alma para conformarte con tu subsistencia es vivir en la mendicidad. ¡Busca el equilibrio en tu vida!

“CAMPANA SOBRE CAMPANA.”

Todo esfuerzo, conocimiento, habilidad, recurso … ¡suma! … ¡Sé la persona con la que has soñado! Nadie vino a este mundo a ser mediocre o limitado, no te autosabotees y lo más importante … ¡no te pierdas!

Si algo tiene esta temporada es que, si has perdido el tino, apuntes bien y regresa a tu camino. Tan sólo piensa que tu destino es una piñata y motívate con el sólo escuchar los cánticos de las posadas … ¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino porque si lo pierdes … pierdes el camino!

“LOS PASTORES A BELÉN.”

Nunca olvides que no hay desperdicio en la formación de tu vida. Los aprendizajes del ayer son los recursos de hoy y los cimientos del mañana. Prepárate para llegar a tu destino.

Hay quienes se apresuran por llegar a la meta y no cuentan con los recursos adecuados; por el contrario, hay quienes demoran su llegada sin considerar que ésta ya no este para cuando se decidan. ¡Aprende a saber cuando es el momento adecuado y alcánzalo!

“BLANCA NAVIDAD.”

Siempre me ha gustado pensar que la Navidad es una forma de vida en la cual, el amor, la fe, la esperanza, el positivismo y los buenos deseos están en nuestro acontecer diario. Pretender que ésta es sólo una fantasía para imaginar historias, milagros o adoración a figuras materiales es perder su sentido.

La magia de la Navidad está en nosotros y no tenemos que simular ser buenas personas un día para olvidarlo los otros 364.

Te invito a que el milagro de amor y fraternidad que representa esta época lo llevemos con nosotros a nuestra vida diaria para que así haya cada uno de los 365 días del año … “NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR”.

Si esto lo hacemos una constante en nuestra vida, vivir cada día de esta manera será por sí mismo Un cuento de Navidad que nosotros hacemos realidad.

¡BENDITA NAVIDAD, BENDITA VIDA!

¡TE INVITO A VIVIR LA VIDA EN MODO NAVIDEÑO!

Posdata: Agradezco a la Unión Hispano Mundial de Escritores, a través de su Presidente Carlos Hugo Garrido Chalén, haberme considerado para recibir el “Premio a la Excelencia César Vallejo” en su modalidad de “Periodismo”, en Lima, Perú.

