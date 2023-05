MORENA Y DELFINA COMETEN FRAUDE CON ENCUESTAS FALSAS

Determina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las encuestas presentadas por el partido Morena carecen de validez y son manipuladas.

Cómo andarán las cosas, que ni las corcholatas, como Ebrard y Monreal, descalifican los sondeos por carecer de confiabilidad.

Lanza Morena amenazas contra comunicadores que difunden las mentiras y fraudes que pretenden hacer Morena y Delfina de cara a los comicios del 4 de junio.

Las encuestas que presentan Morena y su candidata Delfina Gómez en la contienda electoral del Estado de México son falsas, e influyen negativamente en el proceso electoral del 4 de junio, confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como si fuera poco hasta las corcholatas de AMLO, como el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal, han descalificado el proceso de los sondeos que se contempla poner en operación para designar al candidato presidencial, y ese rechazo es precisamente porque se carece de una metodología confiable, lo cual lo han expresado en distintos foros, y razón les sobra después de ver la manera en que los delfinistas fueron descubiertos en sus fraudulentas cifras.

De acuerdo con la diputada Teresa Castell, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que las encuestas que presentan Morena y Delfina, carecen de validez científica, pues no existe sustento de dónde provienen los datos, lo que se traduce en mentiras y falsedades como las que ha difundido el vocero de facto de Delfina, Faustino de la Cruz, quien es señalado por cometer del delito de violencia política de género.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio el fallo a favor donde las encuestas que están manejando con Morena, en donde a Delfina la están dando como ganadora, son falsas pues carecen totalmente de la metodología”, señaló la hoy legisladora mexiquense.

Con estas acciones, determinó el TEPJF, Morena coacciona el voto, al presentar datos falsos y difundirlos en spots, que resultan engañosos, pues no presentan la realidad de las preferencias electorales, donde Delfina aparece con un estrepitoso desplome en las preferencias electorales.

Las encuestas. determinó el TEPJF, no contiene la referencia de quiénes son los que están dando esos números ni la metodología que permita validar le veracidad de los falsos sondeos que presenta Delfina Gómez y sus operadores, como Faustino de la Cruz, el vocero de facto de la abanderada morenista, quien está señalado como delincuente electoral y de género.

Señalaron que esas falsas encuestas son difundidas en redes sociales, como redomorena feminista, que difunde la propaganda electoral que dictan desde Palacio Nacional, aunque sea información falsa, y no están debidamente registradas ante los órganos electorales.

AMENAZAN A COMUNICADORES

Desde la cúpula de Morena y atendiendo las recomendaciones de Palacio Nacional, diversos comunicadores han señalado que han comenzado a ser amenazados por difundir la verdadera situación de Morena en el Estado de México, donde su candidata y el propio partido están en crisis, ante el desplome del respaldo ciudadano y la estrepitosa caída en las preferencias electorales.

A través de diversos chats donde participan los comunicadores, se han hecho públicas denuncias, en las que se señala que de manera persona, operadores de partido Morena amenazó a los comunicadores con ser despedidos de su trabajo, por difundir los fraudes, delitos y corrupción de Morena.

Algunos de los reporteros señalan que las amenazas se hicieron mas fuertes y frecuentes, luego de la derrota que la morenista Delfina Gómez sufrió en el primer debate electoral, donde la propia candidata admitió haber robado el 10% del salario a los trabajadores de Texcoco, y culpó de ello a su partido, Morena.

Ante esto, los comunicadores analizan presentar una demanda c colectiva contra Morena y su vocero de facto, Faustino de la Cruz, quien señalan como el artífice de las amenazas, por instrucciones de los coordinadores de campaña de Delfina, Horacio Duarte, Higinio Martínez y Mario Delgado, para intentar obligarlos a difundir las mentiras de Morena.

Así, los comunicadores señalan que en una conferencia de prensa que realizó Morena, a la que convocó, dicen, a 100 reporteros del Edomex, se les advirtió que habría apoyos y dádivas a cambio de publicar información a favor de Morena y su candidata.

Sin embargo, a unas semanas de ese evento, en el que los periodistas y comunicadores no han accedido a publicar las mentiras de Morena, Faustino de la Cruz y diversos operadores de Morena han acosado y amenazado a los reporteros con perder su trabajo y frenar los apoyos oficiales y de partido a sus medios, si mantienen la difusión de información que no favorezca a Delfina Gómez y su partido.