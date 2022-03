Muere Raquel Pankowsky a los 69 años, actriz que parodiaba a Marta Sahagún

La actriz y comediante Raquel Pankowsky falleció a los 69 años, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer su muerte a través de sus redes sociales: “A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, aunque hace dos años dijo en una entrevista televisiva que padecía la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), pues era fumadora desde los 11 años.

Después del diagnóstico ella decidió dejar las cajetillas, pues corría el riesgo de desarrollar enfisema pulmonar si no lo dejaba.

La primera actriz mexicana nació en la Ciudad de México en 1952 y comenzó desde muy joven en la actuación, tuvo una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine, uno de sus papeles más icónicos fue el de sus parodias a Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, en El privilegio de mandar.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Raquel contó que incluso había conocido a la primera dama, cuando hace varios años la llamaron de la revista Época para hacer una entrevista con ambas, ella caracterizada en su personaje, aunque al principio no estuvo interesada, acudió porque Marta dijo que estaría encantada de conocerla.

“Ahí voy a Los Pinos. Ella llegó tarde, yo ya me había retratado con todos sus colaboradores, me veían y se atacaban de la risa porque era igualita. Nadie me trató de corromper ni nadie me trató de pagar”, reveló.

Raquel participó en diversas producciones, en alrededor de 30 telenovelas como Carrusel, Un gancho al corazón, Papá a toda madre, Qué pobres tan ricos y Alegrijes y rebujos.

También tuvo una amplia participación en series, como Relatos Macabrones, Mujeres asesinas, Los simuladores, Vecinos, La Familia Peluche.

En redes sociales, sus colegas han hablado sobre su partida, desde la Asociación Nacional de Actores, donde era miembro: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Raquel Pankowsky, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz”.

Arturo Carmona escribió: “Vuela alto mi querida Raquel Pankowsky, gracias por el honor de compartir contigo el escenario, en Maduras, solteras y desesperadas, descansa en Paz mi ‘Damita Maravilla’. Te recordaremos con muchísimo cariño”. Por su parte, Victoria Rufo comentó: “QEPD mi querida Raquel Pankowsky. Buen camino!”

Edgar Vivar agradeció tres décadas de amistad: “Me duele entrañablemente despedir a mi amiga Raquel Pankowsky. Gracias por mas de 30 años de amistad, cariño y sonrisas. Ovación de pie.”

Asimismo, Eduardo España mostró su sorpresa ante la noticia: “Me impactó y entristeció mucho la partida de nuestra muy querida Raquel Pankowsky Q.E.P.D. Mis condolencias para sus seres queridos.”elfinanciero