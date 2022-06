Mujeres se apoderan de las calles de Querétaro

Una treintena de personas se sumaron a la Rodada Nacional de Morras para Morras, con el que buscan concientizar a los conductores del uso de la vialidad con respeto a quienes utilizan a la bicicleta como medio de transporte.

En Querétaro, las mujeres salieron desde la Alameda Hidalgo para rodar por Avenida Constituyentes así como diversas vialidades para concluir en el Jardín Guerrero.

Ana Bravo, del Colectivo Morras, Morritas y clingqro, informó que es la segunda edición que se realiza en el estado de Querétaro.

Andrea Vega, una de las participantes, dijo que para ella el sumarse a esta marcha es ocupar las calles que les pertenecen a las ciclistas.

Bajo la consigna “Las calles nos pertenecen”, algunas mujeres como Samantha Arellano, dicen que utiliza a la bicicleta en su vida cotidiana e incluso la acompaña a otros países.

“Así es, es mi medio de transporte con esta me he ido a todos lados,a viajado conmigo, nos hemos ido de repente en rodadas de fines de semana de aquí a Huimilpan, San Miguel de Allende a Tequis, también me la he llevado internacionalmente, me la he llevado en un avión para estar viviendo en Madrid”