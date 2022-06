Muñoz Ledo habla sin temores, del contubernio entre AMLO y el narco

Solo un mentecato busca pleitos con el socio con quien depende el 85% de sus exportaciones…. . . Ese mentecato es nuestro presidentito, que con ínfulas de poder, se atreve a poner en riesgo la economía de todo un país, con tal de estar en los reflectores, así sea balbuceando sus diarias incoherencias. . .. El senador por el Estado de Florida, Marco Rubio, acusó al presidente de México de ser «un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en EEUU, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba”. Y no ha mentido en una sola palabra! . . . El senador estadunidense Marco Rubio, asegura también que AMLO entregó secciones de México a los narcos. Es algo que todos en México, lo suponemos, dada la impunidad con que éstos operan, y el mantener al ejercito en las calles, sin el poder de defenderse, lo mismo que la Guardia Nacional. . . . Socarronamente, como siempre, Obrador responde SIN PRUEBAS, que no tiene nada que ocultar. Pero todos sabemos que los gringos no hablan sin tenerlas. Por ello, una vez más, sostengo que el próximo Presidente de Mexico tendrá la encomienda de ENJUICIAR, detener y encarcelar a éste loco dictador, como prioritaria tarea y poder así, legitimarse. . . . Exactamente lo mismo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo, quien lo conoce bastante bien, y obviamente, también tiene pruebas. Y, NADIE en Morena sale a defender a Obrador CON PRUEBAS! Nadie se atreve a desmentir tales afirmaciones, de suyo, graves. . . . Probarlo, será muy simple! Solo averigüen de donde se financió este criminal durante 18 años de campaña! Jamás ha trabajado en empresa alguna. Tampoco sus hijos! Cómo es que han amasado fortunas?. . . . Con todo ése bagage a cuestas, se atreve a retar al Gobierno de EEUU!!! Quién será más mentecato?. . . Miles de pruebas, documentos, videos, audios, saldrán a la vista muy pronto, para terminar de resquebrajar a la 4T. Para colmo, el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, realiza lavado de dinero junto con su Esposa Carolyn Adams, en Texas a través de Baker Hughes. Compañía proveedora de Pemex que ha visto triplicar el monto de sus contratos, con la 4T.. . . . Siguiendo indicaciones del predicador en jefe, los súbditos de Obrador cotorrean y critican a Porfirio por su edad y por su trayectoria, pero nadie refuta lo que Muñoz Ledo asegura: El abyecto amasiato entre el gobierno y el narco. Pero saben la verdad, y no se atreven a desmentirla. . . . Las palabras de Muñoz Ledo sobre el pacto de Obrador con el crimen organizado fueron lapidarias. Le dolieron al presidentito. Si le sumamos las amenazas de Velasco develadas recientemente, hacia Alito Moreno, Presidente del PRI, tenemos un cocktail que está destapando el excremento que es la 4T. . . . Muñoz Ledo habla sin temores, del contubernio entre AMLO y el narco. Labastida por su lado, habla de la ayuda del PRI y EPN para que AMLO ganara en 2018 perjudicando a Ricardo Anaya. Ambos se basan en hechos públicos, pero AMLO pide pruebas. Si, el gran demagogo que siempre acusa sin mostrar pruebas, ahora las pide!!!. . . . Porfirio Muñoz Ledo fué, es, y será una de las voces más críticas del Gobierno de México. Alertó con sus valientes declaraciones sobre la participación de un nuevo agente en la política mexicana: El narcotráfico. Ha dicho: «Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco»… Pero ya todos lo sabíamos. . . . «El NARCO tiene actualmente acuerdos con AMLO, pero cuando lleguen al poder no necesitarán más del presidente, y se entenderán con los que lleguen». Son las palabras más duras y ciertas que he escuchado de un político hacia éste gobierno, y AMLO NO PUEDE REFUTARLAS. . . . Lo de López es un monstruo con dos cabezas: Por un lado, como dice Muñoz Ledo, tiene la alianza o complicidad con el narco, y por el otro, el poderío militar que patrocinó desde su inicio de administración. Y ninguno de los dos son heredables, ¿Quién va a poder controlarlos? ¿Qué pasará cuándo se rompa la alianza? . . . . Cada día es mas difícil ser chairo, y defender las estupideces de Obrador… . . . Alex Goodman