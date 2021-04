Muñoz Ledo: marranadas en Morena para imponer a Zaldívar

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), arremetió contra su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y lo acusó de encabezar una “persecución” contra los miembros de su bancada que opinan en contra de una orden superior, y dijo que está haciendo “marranadas”, al sustituir a todo aquel legislador que se opone a los dictámenes de la Cuarta Transformación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo dijo que en su bancada se está llegando a cosas de indecencia política, de persecución y de extorsión, y lamentó que “Nacho Mier” se esté prestando a “esas marranadas en Morena”, pues van destruyendo la democracia en su partido. Y precisó que se equivocan, pues entre más aprieten, más van a responder; “con la vara que midan serán medidos, cada marranada que hagan, la voy a denunciar”.

“Hoy cualquier orador de Morena que se exprese en contra, lo sacan y meten a otro, otro de la misma bancada, no hay procedimiento parlamentario para sustituirlo, hay una procedimiento parlamentario para cambiar a zutano por mengano, no lo puedo sacar 10 minutos antes, como si fuera un convicto, como si lo fueras a ahorcar, se está llegando a cosas de una absoluta indecencia política, cosas de persecución… pobre, tengo una profunda pena, me da verdaderamente pesar que un hombre, digamos, político y amigo, como Nacho Mier, se esté prestando y esté operando esas marranadas, llámele marranadas en Morena, es inconcebible para un partido que se dice democrático”, aseguró el expresidente de la Cámara de Diputados.

Muñoz Ledo se refirió al caso de la diputada María Elizabeth Díaz, quien fue sustituida —de último momento— como integrante de la Comisión de Justicia por su compañero Marco Andrade Zavala, debido a que votaría en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).