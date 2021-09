Nada de amistoso un Chivas-América

El Guadalajara enfrentará este fin de semana al América en partido amistoso en los Estados Unidos. A pesar de no ser un juego oficial, Carlos Cisneros aceptó que este tipo de compromisos se juegan con mucha seriedad sobre todo en estos momentos en los que las Chivas buscan su mejor forma física para lo que resta del compromiso

“Claro que hay mucho en juego porque por ahí se puede pelear y ganar la titularidad para el próximo partido de liga. Es un Clásico y la gente no lo ve como amistoso, la gente quiere que gane su equipo y nosotros también. Vamos a hacer un buen partido, mejorar los errores que se han cometido en partidos anteriores y lo vamos a tomar como partido oficial y muy importante”, comentó.

Hace cuatro años, Cisneros sufrió una fractura por estrés en la tibia izquierda, el cual se convirtió en un tumor benigno. Esta situación hizo que tuviera una recuperación de varios meses, recayendo en 2019. Afortunadamente, el mediocampista de 28 años ha podido levantarse y para esta temporada se ha convertido en una de las piezas inamovibles dentro de la alineación titular de Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, reveló lo complicado que fue esta situación la cual lo había llevado a pensar en el retiro.

“Fue muy difícil, fue bastante tiempo el que tuve que batallar con la lesión, fueron aproximadamente cuatro años. Fue muy difícil, pero es algo que me sirvió para trabajar la mente y mi físico, por algo pasan las cosas. Quizá algún día lo pensé (sobre el retiro), pero llegué a pensar cómo sería mi vida sin jugar al futbol y no me veía ahí, es algo que también me motivó”, concluyó.