Nadadora se desmaya en competencia y es rescatada por su entrenadora

La nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó en la piscina durante la final de solo libre del Mundial de Natación de Budapest, motivo por el cual su entrenadora Andrea Fuentes la rescató inconsciente del agua.

La competición se desarrollaba en perfecta normalidad, hasta que Álvarez, quien desempeñaba su rutina sin problemas, perdió el conocimiento; fue entonces cuando su entrenadora reaccionó y, con rapidez, se lanzó al agua para rescatar a la deportista, quien se encontraba inmóvil y se hundía en el agua.

Fuentes logró sacar a Anita Álvarez del agua y colocarla en la orilla de la piscina con ayuda del equipo de organización del evento. Posteriormente, la nadadora recibió atención médica de auxilio hasta que reaccionó a los estímulos.

Según informes, tras abandonar la alberca en camilla, Álvarez se recupera y se encuentra fuera de peligro, aunque se indicó que será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento.

Horas más tarde, Fuentes declaró que ésta no es la primera vez que su pupila sufre un episodio semejante, según informó el medio deportivo Marca.

“Los deportistas buscamos el límite del cuerpo y a veces lo encontramos. He visto que los socorristas no se tiraban al agua porque estaban paralizados. Yo les gritaba desde la otra punta que se metieran al agua ya. He visto cómo se quedaban embobados y me he tirado al agua directa hacia ella. Veía como ella se iba hundiendo y yo nadaba lo más rápido que podía”, declaró la entrenadora.

“He hecho la apnea más rápida de mi vida, más que cuando me preparaba para los Juegos Olímpicos. Ahora se recuerda como un cuento raro”.

Después del incidente, la misma Anita publicó en sus redes sociales el comunicado de la Federación en el que se informa que la deportista se encuentra en buen estado de salud a pesar de lo ocurrido, y que será hasta el día de mañana cuando los médicos podrán determinar si la nadadora podrá disputar la final.

Mientras tanto, la competencia la ganó la japonesa Yukiko Inui, en primer lugar, y la ucraniana Marta Fiedina y la griega Evangelia Platanioti, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

¿Quién es Anita Álvarez?

Anita Álvarez es una deportista olímpica destacada en la disciplina de nado artístico. Según la Federación Internacional de Natación (Fina) Álvarez ha ganado ocho medallas de oro, 10 de plata y ocho de bronce en la Serie Mundial de Natación Artística.

UnoTv