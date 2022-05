Nadadoras artísticas de Querétaro consiguen su pase a Juegos Nacionales

Sofía Valenzuela y Jacqueline Meléndez representarán a Querétaro a nivel internacional

En el marco del Campeonato Nacional de Natación Artística, realizado en Chetumal, Quintana Roo, seis nadadoras artísticas queretanas lograron su pase a los Juegos Nacionales CONADE 2022, así como su incorporación a las selecciones mexicanas en las categorías juvenil y junior.

Entre las participantes estuvo Sofía Valenzuela Torres, de la categoría junior, quien asistirá al campeonato mundial que se llevará a cabo en agosto en Canadá.

“Me siento bastante emocionada, llevo 10 años practicando este deporte y llevo participando en ocho nacionales, en todos he intentado ir mejorando cada vez, considero que me ha ido bien, el año pasado no se hizo el nacional al igual que el antepasado, pero en el 2018 participé en juvenil y quedé seleccionada para el Campeonato Panamericano”, expresó la nadadora Valenzuela Torres.

Otra de las participantes con bastante experiencia es Jacqueline Meléndez Valdez, de la categoría juvenil, que desde la categoría infantil ha sido seleccionada nacional, participa en las pruebas de solo y dueto, y en septiembre acudirá al mundial de 13 y 15 años en Estados Unidos.

“He participado en cuatro nacionales, quedé como seleccionada para el Campeonato Panamericano en 2019, y participé en equipo. Me gustaría llegar a selección junior y mayor”, afirmó Jacqueline Meléndez.

Ambas nadadoras entrenan en Corregidora, bajo la instrucción de la exnadadora olímpica Elizabeth Cervantes, quien tiene muchas expectativas respecto a las atletas.

“Son unos talentos deportivos ellas dos, tanto que lo están demostrando a nivel nacional e internacional. Con toda esta apertura para nuevos eventos, estamos posicionando una en junior y otra en juvenil para poner el nombre de Querétaro y Corregidora en alto”, expresó Cervantes.

Con información de Crónica Regional.