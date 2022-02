Nadadores queretanos listos para Copa Heller

A partir de este 24 de febrero y hasta el próximo 27 del presente mes, se llevará a cabo la cuarta edición de la Copa Heller, en la que participarán los nadadores queretanos Maya Moreno y Ascanio Fernández, junto con 21 atletas elite.

“Me siento muy agradecida por esta gran oportunidad, muy emocionada por poder convivir con atletas de este nivel, y voy a aprovechar esta competencia para poder conocerlos y aprender lo más posible de ellos”, señaló la multimedallista de oro nacional, Maya Moreno.

De la misma forma el medallista de los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Ascanio Fernández se dijo emocionado por su participación en este evento que servirá de fogueo para el arranque de la temporada.

“Siento que estoy en una etapa que antes no había estado, tengo carga para esta competencia, me siento muy bien preparado, físicamente me siento muy bien y me siento muy emocionado de tener esta competencia que es de mucho nivel y que ayudará al fogueo para competencias con mayor importancia”, comentó.