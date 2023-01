‘Negocié mi fecha de muerte’; Daniela Luján revela que sufre depresión funcional

La actriz de telenovelas infantiles Daniela Luján reveló que sufre depresión funcional, la cual ya se está tratando.

Fue en su programa de YouTube ‘Envinadas’ donde la famosa contó en medio del llanto sobre esta parte de su vida.

Luján indicó que casi no lo cuenta y hasta ahora pocas personas lo sabían. Incluso, anteriormente había hablado sobre dicho problema de salud mental, pero señalaba que se trataba de una ‘conocida.

Asimismo, dijo que sentía que era malagradecida con la vida, pues considera que es afortunada en muchos aspectos.

Este año, como que desde antes lo quería decir en voz alta, pero era como no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo como bueno y sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones. El punto es que, bueno, eso tenía yo como desde pre-pandemia, (la) pandemia fue un remanso de paz, un poquito, de hecho”, mencionó.

También reveló que tuvo pensamientos en los que quería dejar de vivir, por lo cual decidió ir al siquiatra.

Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma. Y entonces el año pasado, yo creo todavía estábamos grabando en Familia de 10, y nada, me desperté un día y dije: ‘ya güey, ya todo la chingada, ya me quiero morir’. O sea, es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé a hacer fue negociar conmigo misma mi fecha de muerte”

Luján aclaró que la depresión que le detectaron fue la funcional, con la cual puede estar activa todo el tiempo y no parar, aunque sí queda exhausta.

Me agota cabrón. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabrona”. Excelsior.