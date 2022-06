Netflix confirma una nueva suscripción más «barata» y con anuncios

Tras varios meses de especulación, los rumores acerca de una suscripción más económica y con publicidad, que llegaría a Netflix próximamente, han sido confirmados. La compañía ha dejado entrever un movimiento inminente, mismo que fue confirmado por el CEO Ted Sarandos.

Durante una entrevista, el directivo confirmó que tendrá una suscripción más barata y con anuncios (vía The Hollywood Reporter), dirigida a todos aquellos usuarios que consideran que el precio actual de la plataforma es elevado. Y que, además, no tienen problemas en ver anuncios mientras consumen contenidos.

En el primer trimestre de 2022, la compañía reportó una importante caída de suscriptores, teniendo la cancelación de más de 200.000, siendo el primer periodo en más de 10 años en tener cifras negativas, y lo que es más preocupante, se prevé que la cifra aumente a 2 millones durante el actual periodo.

Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocemos hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: ‘Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios’. – Ted Sarandos, co-CEO de Netflix