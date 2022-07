Netflix: Esta es la serie que no te puedes perder si eres amante de la repostería | VIDEO

“Escuadrón pastelero” es una serie original de Netflix, los productores ejecutivos son Robin Ashbrool y Yasmín Shackletonm y dirigida por Iván Dudynsky, con la participación de los expertos Ashley Holt, Christophe Rull, Maya-Camille Broussard y Gonzo Jiménez.

Más sobre los participantes

Ashley Holt: Tiene su propio negocio en Brooklyn, Nueva York, es propietaria de la empresa de pasteles y confitería “Sugar Monster”, pero antes de ser una experta en postres ella fue modelo de importantes revistas de moda.

Christophe Rull: La ciudad que lo vio nacer es Marsella, Francia. Trabaja en los postres desde los 15 años, es especialista en caramelo y crear grandes ilusiones con sus platillos.

Maya-Camille Broussard: es una pastelera experta en sabores, es dueña de Justice of the Pies, una empresa especializada en las tartas, cabe destacar que la repostera tiene problemas de audición que no la han limitado en su trabajo.

Gonzo Jiménez: Es originario de Salta, Argentina, desde los 17 años trabaja en la industria gastronómica y después de su llegada a Estados Unidos empezó con su estudio y manejo del chocolate.

