Netflix: La película basada en hechos reales que tienes que ver YA; te hará pensar en el peligro de las redes sociales

Netflix busca constantemente nuevo contenido para todos los usuarios alrededor del mundo, y en México no es decepción por lo que cada mes va renovando su contenido, pero mucho de este que conserva por años dentro de la página decide cambiarlo por cuestiones de rating o meramente por contratos y adquisiciones de los audiovisuales.

Durante el mes de julio, la plataforma retiró producciones tales como ‘Robin Hood’, ‘Sugar Rush’ (2/7), ‘The Perfect Picture: Ten Years Later’ (2/7), ‘Cristina’ (3/7), ‘Shopkins: World Vacation’ (4/7) y ‘Yo soy Betty, la fea’ (10/7), y también para el primer día de agosto se despedirán diversas series y películas tales como “Call me by your name”, “Prisionera del Espacio”, “Un plus une”, “2 States”, “Las torres gemelas” y Star Trek: En la oscuridad.

¿De qué trata “Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror”?

Pero también llega nuevo contenido a la plataforma dedicada al mundo del entretenimiento, tal como sucede con la película documental “Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror”, la cual describe los detalles acerca de la red de explotación sexual en línea que funcionó entre los años 2018 al 2020 en la nación de Asia del Este.

Este caso se popularizó y llegó a la opinión pública surcoreana luego de que el documentalista Choi Jin-seong decidiera revelarlo durante la narrativa de la producción para que las personas conocieran más detrás de esta dura investigación sobre los abusos detrás de la pantalla.

Una cinta basada en un caso real

Con casi dos horas de duración, esta producción en 2022 te hará reflexionar sobre los delitos sexuales a través de las redes sociales de manera anónima y sus consecuencias; para atrapar a los responsables de estos crímenes se requirió coraje y tenacidad durante el proceso.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica que contó con una mediática investigación detrás en donde se revela un caso de pornografía infantil a través de la aplicación Telegram en donde estaba involucrado un estudiante de secundaria en una sala de chat de alrededor de 9 mil miembros.

