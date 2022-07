Netflix: Las 3 películas IMPERDIBLES que ya van a quitar del catálogo; es la última oportunidad

Netflix busca constantemente renovar su contenido en cuanto a series y películas se trata, por lo que usualmente cada mes retira películas, series y documentales pero al mismo tiempo traen nuevas apuestas para su público diverso alrededor del mundo.

Es así como recientemente la plataforma anunció las nuevas apuestas para el próximo mes de agosto y también aquellas producciones que se retirarán del catálogo que ofrece la página dedicada al entretenimiento audiovisual.

Por esta razón, hemos hecho la selección de tres películas que quitarán del catálogo en los últimos días de julio y los primeros de agosto.

¿De qué trata “Heidi, bienvenida casa”?

Una de ellas es la serie infantil argentina titulada “Heidi, bienvenida casa”, la cual fue creada por Marcela Citterio, escritora de otras telenovelas como “Patito feo” y “Yo soy Franky” acompañada de la dirección de Jorge Montero.

Esta serie cuenta con dos temporadas y 120 capítulos en donde sigue la historia de Heidi, una chica llena de encanto que vive en una montaña con su abuelo, sus amigos y animales; su vida cambia cuando su tía busca para llevarla a vivir a la ciudad con el objetivo de hacer reír a Clara, una chica triste que lo ha perdido todo desde que su madre se fue de la mansión.

¿De qué trata “Lo que podríamos ser”?

Otra de las películas que se va a retirar del catálogo es la titulada “Lo que podríamos ser”, específicamente el 1 de agosto; esta película mexicana de 93 minutos de duración y que tuvo lanzamiento en 2018, sigue la historia de Santiago, un estudiante de 25 años que está perdidamente enamorado de su profesora de apreciación cinematográfica, sin embargo, tras su ruptura con él se da cuenta quién es tu verdadero amor.

¿De qué trata «Call me by your name»?

Y por último, la película que lleva por título “Call me by your name” será retirada del catálogo el 1 de agosto; esta ya se ha consolidado prácticamente como un clásico del cine gay que fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino con el guion hecho por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+, específicamente de personajes gays y bisexuales.

“Call me by you Name», es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017, pues fue ganadora del premio Oscar por Mejor Guion Adaptado.

Esta producción fue ambientada en el norte de Italia de 1983, y narra una historia de amor entre Eliot Perlman, personaje interpretado por Timothée Chalamet, un adolescente de 17 años con Oliver, personaje interpretado por Army Hammer, el asistente de su padre quien pasa una temporada en su casa, y que al poco tiempo sienten una fuerte atracción emocional y física.

