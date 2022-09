Niega López Obrador que su Gobierno sea el más violento en la historia de México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó que su Gobierno será el más violento de la historia de México por la cantidad de homicidios dolosos, y volvió a dejar en claro que su estrategia de seguridad va en el camino correcto y que no la cambiará pese a lo que digan sus adversarios.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador sostuvo un diálogo con el periodista Jorge Ramos, quien le apuntó que de seguir con la actual tendencia en el número de homicidios dolosos, el Gobierno de la Cuarta Transformación será el más violento en la historia del país.

“Pues no coincido contigo y considero que no tienes razón en los datos”, dijo el jefe del Ejecutivo federal mexicano sobre la aseveración de Ramos.

“Vamos a seguir, vamos a reducir, eso es lo que me tiene tranquilo y optimista, y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. No, no, no, no, tendría muchos problemas con mi consciencia, con mi tribunal principal que es mi consciencia s estuviese mintiendo”, agregó.

Ramos apuntó que en México hay 84 muertos por día, los cuales multiplicados por los 25 meses que le quedan al Gobierno de López Obrador habría 191 mill muertos, lo que consideró una “emergencia nacional”.

El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 21 de septiembre de 2022, tiempo que lleva la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 134 mil 493 homicidios dolosos en México.

Al explicar sus cifras en la que se asegura una disminución en los homicidios dolosos del 10.6 por ciento frente a otros Gobiernos Federales, López Obrador arremetió contra sus adversarios por querer más muertos en el país y que la Cuarta Transformación fracase.

“Sí hay quienes quieren muertos, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya a mal a nosotros, ¿Sabes por qué? porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, porque en México sigue haciendo mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear la país”, declaró.

“Ellos quieren que nos vaya mal para que fracase nuestro proceso de transformación nada más que hasta el día de hoy, con toda su apaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, pero no han podido porque ya cambio la mentalidad de nuestro pueblo, no se dejan”, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital