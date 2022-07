No habrá parquímetros en Alamos II: Movilidad

El secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, reveló que los vecinos de la Colonia Alamos II Sección dieron un “rotundo no”, a la instalación de parquímetros en la zona.

Cabe recordar que el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero, habría señalado la posibilidad de poner esta opción de solución a problemáticas de estacionamientos, en el programa de Gobierno Abierto, de consulta a la ciudadanía para obras de principal necesidad.

Ante ello, el funcionario de Movilidad advirtió que, luego de reuniones con vecinos de Álamos que habrían pedido la instalación a inicios de año, determinaron que no había condiciones para parquímetros; pese al ofrecimiento de un sistema digital que no representará invasión de vialidades.

“La única que estaba sobre la mesa era la colonia Alamos II. Hicimos una revisión del fenómeno que se da en la zona de estacionamientos, por la zona comercial. Pusimos varios alternativas, nunca fue solo parquímetros. Cuando nos sentamos con los vecinos, la postura fue un rotundo no.

Ante ello, Vega Maestre aseguró que, ante estos resultados, no habrá imposiciones sobre la colocación de parquímetros, si no existe un diálogo previo con la ciudadanía.

“Había dos premisas en el tema de los parquímetros; una, no hay concesiones; dos, no hay imposiciones. Y tres, desde la secretaría de Movilidad sí creemos que es una alternativa, pero como lo platicamos con los vecinos, es un rotundo no. No hay parquímetros para Alamos II”, indicó.

Rodrigo Vega advirtió que, en consecuencia, se ofrecieron diversas alternativas a los habitantes de Álamos, como una supervisión coordinada, entre Desarrollo Urbano e Inspección, para verificar que los comercios cumplan con los lugares obligados de estacionamiento.

Asimismo, se propuso una restricción de horarios, para que por las tardes hubiera espacios de estacionamiento, pero fue rechazada por los habitantes, precisó.

Sin embargo, los colonos también propusieron generar un espacio de estacionamiento a cargo de un privado; con el apoyo del municipio de Querétaro para promover su utilización, la cual, dijo Vega Maestre, será analizada.

Finalmente, el secretario de Movilidad recalcó que no existe alguna otra petición formal de alguna colonia u organización, para la instalación de parquímetros.

Con información de Diario Rotativo.