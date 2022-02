No prosperará solicitud de AMLO al INAI para que revele sueldos de Loret

El Inai sirve a la ciudadanía, no al poder», Javier Martín Reyes, abogado y politólogo.

Al no ser un funcionario público, Carlos Loret de Mola no está obligado a publicar sus ingresos ni propiedades.

Si el comunicador no recibe recursos públicos, no hay forma de que el INAI pida al SAT le informe sobre los ingresos. Si Loret de Mola tuviera contratos con el gobierno, partido político, sindicato o cualquier otra dependencia gubernamental, sí se podría solicitar el monto que ha recibido.

“Al ser un particular, su información no es pública porque la Ley de Acceso a la Información se refiere única y exclusivamente sobre información que tiene el gobierno, es decir, los sujetos obligados y Carlos Loret de Mola no tiene bajo ningún mecanismo alguna obligación de transparentar su información personal”, sostiene Preisser Rentería.

El presidente López Obrador argumentó en su carta que no es “ético ni honesto” usar fondos privados que se obtuvieron mediante actos de corrupción para intentar sabotear su movimiento.

Bajo ese escenario, Preisser explica que la petición del presidente tendría más sentido, sin embargo, aclara que la instancia a la que debería recurrir no es el INAI.

“Su petición no debería ser al Inai, sino a la Fiscalía Anticorrupción, o a la Secretaría de la Función Pública sobre posibles actos de corrupción en los que se transfirieron recursos públicos al periodista, ahí sí podría proceder, pero lo que está mal es ante quien acude el presidente porque la via no es el Inai”, refirió.expansionpolitica