No sabemos qué pasará después de elecciones; el Ganso amenaza las libertades Miguel A. Rocha Valencia

Yo Campesino / 4T da miedo

Pocas veces se sintió en el país tal incertidumbre y desconfianza en lo que va a pasar después de las elecciones del domingo. No sabemos si la oposición logrará equilibrar las fuerzas políticas, si el Ganso de Macuspana aceptará derrota, si respetará el voto o de plano lanzará su ofensiva final contra los organismos electorales y con ello a la democracia.

Con las consecuencias que ello implique y reiterar mi pronóstico confirmado de que el Mesías tropical es un peligro para México, existen ya no señales, sino acciones inequívocas de que el machuchón de Palacio Nacional intentará alzarse como el gran, el único elector para decidir si las elecciones son válidas o no de acuerdo a sus intereses y proyecto de autocracia.

Nunca en los últimos 60 años México vivió tanta polarización ni angustia de lo que sucederá después de las elecciones; el pejelagarto no acepta derrotas y desde la oposición, intentó asaltar el poder, creó un gobierno paralelo e impuso condiciones para dar tranquilidad al país. Tuvo en sus manos la posibilidad de enfrentarnos y violentar a la sociedad.

Hoy desde la Presidencia ya nos mostró que tiene sus propios datos y que no hay autoridad que lo detenga, porque quien se atreve, resulta que es corrupto, lo investiga, lo persigue, exhibe y ordena averiguaciones previas con fines de intimidación, chantaje o encarcelamiento. No importa si es propio o ajeno.

Quien no está con él, es un traidor, quien no profesa la “obediencia ciega”, debe ser perseguido como lo hace con los consejeros del INE, magistrados del TEPJF, ministros de la Suprema Corte, comisionados o directivos de organismos autónomos, gobernadores y desde luego a todos los dirigentes o notables de los partidos de oposición. Tan encarnizada es la persecución de disidentes que pasa por encima de procedimientos, de códigos, leyes secundarias y la propia Constitución. Algunos se doblan, otros resisten.

No le importa al Ganso utilizar descaradamente el poder del Estado, lo mismo con las procuradurías o fiscalías federal o estatales que a la UIF o el SAT. La persecución incluye patrimonios, familia y reputaciones, en tanto que, a los fieles, los perdona y protege sobre todo si se trata de sus hermanos, hijos, nueras, amigos, colaboradores y sus cercanos, aunque en ellos haya rateros, corruptos, violadores, narcotraficantes, acaparadores y que tengan en común, ser parte de la Cuarta Corrupción o mafia en el poder.

No le importa al hijo predilecto de Tepetitán que el país continúa despedazándose, no le importará si por sostener su proyecto de poder se desata una violencia mayor a la existente, si confronta a familias o amigos, mexicanos todos, pero divididos y enfrentados por el odio que el tabasqueño despierta en sus seguidores a todo lo que huela a progreso, desarrollo y bienestar.

Por eso los expertos consultados por Banco de México van más allá de una presunta recuperación económica y ven que la incertidumbre en la política interna y los problemas de inseguridad pública, son los mayores obstáculos para el crecimiento.

Claro que eso al profeta de la 4T no le importa ya que, para él, lo importante son los índices de una felicidad que hoy desconocemos y se aleja cada vez más porque en la vida de millones de mexicanos empobrecidos, con recuperación de empleos, pero salarios depauperados, no hay expectativas de un futuro mejor sino apenas de sobrevivencia, como le gusta al caudillo. Total, con un par de zapatos, una muda de ropa y comer gorditas de maíz no necesitamos más.

Por eso para él, entre mayor número de personas estén en la miseria o la mediocridad, seremos más felices; esa es la socialización de la pobreza que buscan los falsos mesías de izquierda que junto con sus élites se enriquecen desde el poder y la corrupción que conllevan.

Si esa es la felicidad o el crecimiento, pues estaremos en la antesala de una migración masiva de mexicanos. Las remesas procedentes de Estados Unidos aumentan precisamente porque cada vez son más quienes huyen del paraíso que pretende construir el Ganso de Macuspana.

Un voto por Morena, es un voto contra México y la libertad.