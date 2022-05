No se tolerarán errores que pongan en riesgo a las familias: Luis Nava

• Se dio de baja permanente al policía que descuidó los protocolos con un detenido y que derivó en la muerte de una persona.

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que luego de las primeras investigaciones sobre los lamentables hechos ocurridos el 30 de abril, en los que un detenido en fuga provocó la muerte de una persona y lesiones a tres más, se tomó la determinación de separar del cargo permanentemente al policía municipal que no cumplió con los procedimientos que el caso ameritaba.

“Como resultado de la investigación que ordené ante el Órgano Interno de Control, hoy les informo que uno de los elementos ha sido dado de baja permanente de la corporación, al determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria por no cumplir con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y demás normatividad aplicable al caso; independientemente de las responsabilidades jurídicas que se deriven de las investigaciones. Quiero ser enfático: Estos lamentables hechos no pueden y no deben volver a repetirse.”, señaló.

Luis Nava también dijo que desde el primer momento, el Municipio de Querétaro contactó a los familiares a través de la Dirección de Atención a Víctimas, posteriormente a través del jefe de la Oficina de la Presidencia y él también de manera personal, donde se comprometió a brindarles el apoyo necesario.

Reiteró que estos errores son inadmisibles si se toma en cuenta que a lo largo de la presente administración se han realizado inversiones y acciones importantes para procurar la capacitación del personal policial, mantener su equipamiento y mejorar la tecnología al servicio de la prevención para poder cumplir el objetivo de mantener la seguridad de las y los queretanos.

Por lo anterior, Luis Nava reiteró que habrá cero tolerancia y se procederá a la baja inmediata a los servidores públicos que no actúen con profesionalismo y convicción de servicio; se fortalecerán las medidas de supervisión del actuar policial, para reducir errores personales en la corporación; fortalecerán las acciones de capacitación del personal policíaco que garanticen mantener vigente el Certificado Único Policial, lo cual conlleva un óptimo nivel de confiablidad desde su ingreso y permanencia en la Institución; y reiteró el compromiso de seguir trabajando para que nuestras familias se sientan seguras y tranquilas en nuestra ciudad.

Por último comentó que el sujeto que presuntamente causó este doloroso percance fue detenido y presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde las autoridades deslindarán las responsabilidades correspondientes; mientras los dos policías involucrados fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para declarar en torno a los hechos.