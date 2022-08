No solo a Kuri; también candidatean a Lilly Téllez para 2024

En la sesión plenaria de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González fue destapado como posible aspirante a la presidencia de la República en 2024. El señalamiento fue por parte de Marko Cortés Mendoza, líder nacional del blanquiazul.

No sólo eso, la senadora panista y exmorenista, Lilly Téllez, también fue promovida por algunos integrantes de la bancada, quienes consideraron que la expresentadora de TV Azteca puede hacer frente a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“No solo lo veo sino que lo creo, Mauricio Kuri es sin duda un liderazgo de la sociedad civil, porque él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional y por supuesto que podría ser abanderado de nuestro partido y de la sociedad”, puntualizó Marko Cortés.

A su vez, destacó que la visita en Querétaro es un reconocimiento a lo que catalogó como “un buen gobierno del PAN y de Kuri”, por lo que ellos se sienten orgullosos del trabajo que el panista ha hecho.

“Estar en Querétaro es un reconocimiento a nuestro buen gobierno a nuestro gobernador Mauricio Kuri, por eso es que están aquí las y los senadores, porque nosotros sí nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está realizando y venimos a respaldar ese trabajo, a decirle a Kuri: sigue adelante, lo estás haciendo muy bien”.

De la misma manera, resaltó el nombre de Lilly Téllez por su segundo lugar en la encuesta Enkoll, en la cual se posiciona en tercer lugar, tras Ricardo Anaya Cortés y Margarita Zavala.

La senadora panista manifestó que en caso de que Mauricio Kuri se lance como candidato tendría su apoyo: “no solo sería un buen candidato, sino un muy buen presidente”.

Así mismo, ella destacó que no está en campaña ni ha invertido dinero en publicidad, pero aún así ha recibido reconocimiento en encuestas de aprobación por su trabajo en el Senado.

También se mencionó la competencia entre Claudia Sheinbaum y ella: “estoy convencida de que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario, yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y aún así, ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaim. De recursos de gobierno yo no tengo una campaña y aún así tengo competencia”, reiteró Lilly Téllez.

Asimismo, Marko Cortés señaló que festeja cualquier tipo de aspiración o proyecto, pero que en este momento se están buscando las opciones no solo para ganar sino para gobernar, por lo que se llevará el primer Foro de Gobernanza, el próximo 2 de octubre, para presentar con actores de gobierno que “hay otra forma de gobernar”, entre ellos, Mauricio Kuri.

Finalmente, derivado de la sesión plenaria abordó iniciativas que estarán presentando los partidos integrantes de “Va Por México” en materia de economía, salud y seguridad. Principalmente, se trabajará en detener los intentos del Ejecutivo federal por desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) con la reforma electoral y el tema de la militarización que desobedece el acuerdo de que un civil sea quien encabece la Guardia Nacional.TribunaQro