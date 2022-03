Nominan siete obras de Sedatu al Premio Mies Crown Hall America

* Suman 38 nominaciones, menciones y reconocimientos de premios nacionales e internacionales de arquitectura

*Los proyectos responden a las necesidades de las y los mexicanos: Meyer Falcón

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) recibió siete nominaciones de proyectos arquitectónicos por parte del Premio Mies Crown Hall Americas (MCHAP), con ello, las obras de esta dependencia suman 38 nominaciones, menciones y reconocimientos de premios nacionales e internacionales de arquitectura.

El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, destacó que la prioridad es realizar proyectos que respondan a las necesidades de las y los mexicanos; y que el diseño y la estética no se desliguen de la funcionalidad y la calidad de los espacios, ya que “si un espacio queda en el abandono es porque no fue útil para la gente y las autoridades no le prestaron atención”, dijo.

“Confiamos que estas menciones internacionales a la arquitectura mexicana demuestren el talento que hay en el país y que se va devolviendo poco a poco la calidad a la obra pública. Desde el gobierno se puede hacer un buen trabajo de diseño, política pública y urbanismo”, destacó Meyer Falcón.

Las obras nominadas para el premio MCHAP son: El Represo, ubicado en Nogales, Sonora; el Mercado Matamoros, en Tamaulipas; Jardín de Sombras en Los Cabos, Baja California Sur; Parque Bicentenario en Ecatepec, Estado de México; Casa de Música en Nacajuca, Tabasco; Centro de Desarrollo Comunitario en la Antigua Estación y el Mercado Guadalupe, ambas en Tapachula, Chiapas.

Algunos de estos proyectos se realizaron en coordinación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de México (UNAM) y se encuentran en municipios con alto nivel de marginación. Las obras fomentan el empleo, el deporte, la seguridad y el comercio.

El premio MCHAP creado en 2013 por el Illinois Institute of Technology ITT de Estados Unidos, busca reconocer los proyectos urbanísticos que conectan el diseño, la comunidad y la ecología por lo que evalúa cómo integran sociedad, entornos naturales y son construidos para mejorar el desarrollo donde se encuentran.

Cabe puntualizar que la entrega del MCHAP se llevará a cabo el primer semestre de 2023 y la elección de proyectos contempla aquellos construidos entre enero de 2018 y junio de 2021 en América del Norte y del Sur.