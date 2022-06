¿Nueva cirugía? Piden a Yolanda Andrade que “le pare” al bótox por drástico cambio en su rostro

Yolanda Andrade se colocó una vez más como blanco de la polémica durante su participación en “La Casa de los Famosos 2”, aunque esta vez fue por el drástico cambio que experimentó en su rostro según los fans del reality show, donde no ha dudado en lazar fuertes críticas contra los participantes.

La conductora de “Montse y Joe” dio de qué hablar luego de que los internautas notaran que no podía mover bien su boca durante una crítica a Laura Bozzo, lo que de inmediato desató rumores de que podría estar “abusando del bótox” pese a las críticas que lanzó contra las famosas que lo usaban.

“Yola, ya párale con el bótox, reina, ¡basta! Somos adultas”, “Ya no gesticuló, nada más porque la queremos”, “La Yola siempre se me ha hecho guapa, pero abusó del bótox, parece muñeco de ventrílocuo, no puede cerrar la boca” y “Pensé que era Gloria Trevi, ya todas se ven iguales”, fueron algunos de los comentarios.