Nueva York permite opción ‘no binaria’ para postularse a cargos políticos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este domingo, día que se celebra el desfile del Orgullo LGTBIQ+ en la Gran Manzana, la Ley de Votación Inclusiva de Género que permite a las personas que no se identifican con un género binario postularse para cargos políticos.

La legislación requiere que los partidos políticos cambien sus reglas para permitir que las personas que no se identifican como mujer u hombre sean elegidas para cargos del partido.

No one celebrates #Pride like New York! I had a blast marching with hundreds of friends to celebrate and stand with our LGBTQ+ community. pic.twitter.com/p7DvXkE90Y

