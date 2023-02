OAXAQUEÑA «LUPITA» MONTAÑO VICENTE IMPARABLE EN EL JUEGO CIENCIA; SE CONFIRMÓ COMO No 1 SUB 14 E IRÁ POR MÉXICO AL MUNDIAL DE AJEDREZ A ITALIA

LA INFANTIL ajedrecista sureña protagonizó otra competencia perfecta al ganar las siete partidas disputadas y erigirse campeona Sub 14 en el IV Festival Nacional de la Juventud de Ajedrez, efectuado del 25 al 29 de enero en Complejo Cultural de los Pinos, en la Ciudad de México.

DICHA contienda deportiva fue clasificatoria para el » Fide World Cadets Chess Championships 20223 Italia» por lo que, de acuerdo a lo establecido por la Federación Mexicana de Ajedrez, la infantil ajedrecista oaxaqueña, al ser campeona, obtuvo un lugar en la selección mexicana que asistirá a la mencionada justa de talla mundial en el continente europeo.

GUADALUPE «Lupita» Montaño Vicente, alumna del 2o C de la Escuela Secundaria Técnica No. 1, firmó una marca perfecta en la categoría femenil Sub 14, al ganar sus siete partidas, sin empates ni derrotas; entre las rivales se encuentran las mejores jugadoras de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México, entre otros.

Al término del Clasificatorio se realizó un Torneo de partidas rápidas y blitz en la misma sede que otorgaron los títulos por categoría de campeón nacional en dicha modalidad, Guadalupe Montaño obtuvo el tercer lugar femenil Sub 14, en partidas rápidas, y se coronó nuevamente campeona Nacional sub 14 femenil de modalidad blitz, y sub campeona absoluta de modalidad blitz.