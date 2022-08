Olivia Newton-John y John Travolta: la historia de amor que los unió más de 40 años

Hollywood se vistió de luto este lunes 8 de agosto con la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años, quien protagonizara uno de los romances más legendarios del cine junto a John Travolta durante más de 40 años con la cinta «Grease«.

El esposo de la actriz, John Easterling, confirmó la noticia a través de las redes sociales de Newton-John donde detalló que la leyenda del cine falleció en su casa ubicada al sur de California.

«Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama«, indicó el esposo, que pidió que «en lugar de flores» los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Romance de leyenda

La actriz originaria de Reino Unido mostró su talento en la música con canciones como «If Not for You» y «Let Me Be There», aunque fue su papel como Sandy en «Vaselina» -como es el nombre de la cinta en español- la que logró impulsar su carrera en medio de rumores de un romance con su coprotagonista.

A través de su autobiografía, la actriz relató que no estaba segura de su papel como Sandy Olsson ya que en aquel momento tenía 28 años y debía representar a una joven de secundaria, esto cambió cuando habló con John Travolta y fue él quien la convenció de tomar el papel

Tras el estreno de la cinta en 1978 John Travolta y Newton-John asistieron juntos a la alfombra roja y más tarde a una fiesta en la que se besaron, fueron estos detalles los que desataron rumores de un romance en la vida real entre las estrellas de “Vaselina” que llevó el amor sus personajes a convertirse en leyenda por más de 40 años.

¿Romance en la vida real? Foto: Instagram @gogrease

Los actores mantuvieron el suspenso de su supuesto romance durante un largo tiempo, pues esto alimentó la fama de la cinta y su popularidad creció de manera acelerada. Aunque más tarde durante una entrevista Newton-John negó que existiera algo entre ella y Travolta, asegurando que si hubiera sucedió habría sido malo para la película.

«La verdad es que nunca fue más allá de la amistad con John, a pesar de que los fans querían que fuéramos pareja en la vida real. Dejamos el beso a Sandy y Danny, pero el profundo sentimiento de amor fraternal que tengo por John continúa hasta el día de hoy», dijo la actriz según The Sunday Post.

