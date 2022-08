¡Orgullo mexicano! 4 universidades del país entre las mejores del mundo en 2022

Cuatro universidades de México se han logrado posicionar dentro de las mejores del mundo según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) de 2022 que, desde el 2003 presenta una clasificación de las instituciones de educación superior.

Para la edición 2022 se evaluaron 2500 universidades y se publicaron las 100 mejores del mundo donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) figuraron en el listado.

Según la clasificación, la UNAM fue la mejor de México situándose entre la posición 201-300. A ella le siguió el IPN entre los 601-700 del mundo. El Tec de Monterrey se situó en el umbral del 801-900 mientras que la UAM entre el 901-1000.

En el caso de la UNAM durante los últimos cinco años se ha mantenido en el grupo de los 201-300 ubicándose en las ramas de ciencias veterinarias, farmacéuticas, matemáticas y ecología dentro de las mejores 200.

El Tec de Monterrey es la única institución privada mexicana que figuró en el listado, aunque había estado ausente desde 2018 hasta ahora. Sus puntos destacados son Ingeniería Mecánica y Administración de empresas.

El IPN había estado en el grupo de los 501-600 desde 2018. Sus puntos más destacados fueron la Tecnología y Ciencia de Instrumentos así como Tecnología y Ciencia de Alimentos. En ambos se ubicaron dentro de las 300 mejores.

Las instituciones que no figuran dentro de los 100 primeros son organizadas por orden alfabético y agrupadas de 100 en 100.

