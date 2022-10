Pablo Lyle: este productor alza la mano para contratar al actor tras su estancia en la cárcel por homicidio involuntario

Hace tan sólo unos días Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, y aunque se ha señalado que su carrera como actor llegó a su fin debido a los antecedentes legales un productor mexicano se dijo dispuesto a contratarlo una vez que cumpliera su condena.

La vida del actor de «Mi adorable maldición» cambió tras un incidente de tránsito en marzo de 2019, pues cuando se dirigía al aeropuerto de Miami en compañía de su esposa y sus dos hijos, su cuñado hizo una maniobra al volante que molestó a Hernández provocando que los interceptara en un semáforo. El altercado desató una pelea en la que Lyle golpeó al ciudadano cubano, quien cuatro días después murió en el hospital por una lesión cerebral.

El productor Nicandro Díaz fue cuestionado sobre el caso de Pablo Lyle y señaló que no tendría ningún problema en contratarlo una vez que salga de la cárcel, aunque la condición sería encontrar una historia y personaje que sea adecuado para él y la edad que tenga en ese momento, pues la sentencia se dictará el próximo 26 de octubre y el fiscal exigió la pena máxima, que son 15 años en una prisión estatal.

«Es una tristeza porque finalmente cómo un momentito te puede cambiar la vida, es una enseñanza para todos y lo que más quisiera una persona tan buena, porque debo decirlo, es una persona extraordinaria, de buenos sentimientos (…) Ojalá que las cosas se acomoden a su favor (…) No he estado yo en esas circunstancias que me digan que no contrate a alguien por ‘x’ o ‘y’ en ese sentido, no me ha pasado”, dijo en entrevista con el periodista Edén Dorantes.