¿Padeces diabetes? 5 bebidas que debes evitar tomar si no quieres poner en riesgo tu salud

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre y los eleva de tal magnitud que puede causar grata preocupación. De acuerdo a los expertos, la glucosa proviene de los alimentos que consume y la insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles la energía. Es importante destacar que con la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina y con la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar grave problemas en la salud y dañar algunos de los órganos como ojos, riñones y nervios. También se sabe qué puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Se debe hacer una excepción en que las mujeres embarazada pueden desarrollar un tipo de diabetes y es conocida como diabetes gestacional.

Como muchos lo saben, con la diabetes es de suma importancia cuidar de gran manera lo que se consume y, por ello, debemos hacer alusión a que no todos los alimentos o bebidas son permitidas para ellos, por lo tanto, te damos algunas de las bebidas que deberías evitar consumir para mejorar tu salud.

Refrescos regulares

La soda o mejor conocidos como refrescos, abren esta lista, principalmente porque se debe evitar a toda costa este tipo de bebidas si se padece de diabetes. De acuerdo a la información de Heathline, en promedio tan solo una lata cuenta con 40 gramos de carbohidratos y 150 calorías.

Refrescos dietéticas

Y si hablamos de las bebidas regulares, tenemos que hacer hincapié a la dietéticas, las cuales en su gran mayoría podrían resultar mucho más agresivas, en comparación con las normales. Un estudio de animales en 2014 con ratones, el cual se ha considerado que los edulcorates artificiales como los que se encuentran en las sodas dietéticas, ya que afectan negativamente las bacterias en tus intestinos.

Bebidas energetizantes

Por su alto contenido de cafeína y carbohidratos, se ha demostrado que las bebidas energetizantes no solo aumentarán el azúcar en la sangre, también podrían crear resistencia a la insulina. La cafeína No es buena para la salud, ya que causa nerviosismo, aumento de presión arterial e insomnio.

Jugo de frutas

No importa si es con azúcar o sin azúcar, la realidad es que el jugo puede agregar una alta cantidad de carbohidratos a tu dieta. Esta combinación puede causar estragos en tu azúcar en sangre y aumentar tu riesgo de aumentar de peso. La gran mayoría de las bebidas con sabor de frutas con muchas calorías.

Bebidas alcohólicas

Sí padeces de presión arterial alta o dar nervioso debido a la diabetes, el alcohol podría empeorar estas afecciones. Deberás verificar con tu médico para determinar si es seguro que consumas bebidas alcohólicas, porque podría causar una baja en el azúcar en sangre durante las siguientes horas después de la ingesta. Esto principalmente para las personas que toman insulina u otros medicamentos que pueden causar hiperglucemia o azúcar baja en sangre.

