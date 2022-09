Para Checo Pérez es igual el lugar en el que termine el 2022, ya piensa en el título del 2023

Sergio Pérez tiene una meta clara para el final de la temporada y es ganar el Gran Premio de México

El mexicano Checo Pérez aseguró que en 2023 buscará pelear por el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, algo que logró durante las primeras ocho carreras del campeonato del 2022 y que dejó escapar con la evolución del RB18 y la superioridad mostrada por su compañero en Red Bull, Max Verstappen, quien está cerca de conseguir el bicampeonato en la máxima categoría.

Checo Pérez no vive su mejor momento en la temporada, pues perdió el segundo lugar del campeonato. Ante esto, el originario de Jalisco aseveró que desea regresar a las victorias y retomar el nivel que mostró a inicios de año y en su deseo no le interesa quedar en el segundo o tercer lugar de la tabla.

«Es importante cerrar fuerte, regresar a las victorias y el campeonato es prácticamente un hecho que Max lo ganará y quedar segundo o tercero me da lo mismo, ahora quiero regresar a un nivel competitivo y ganar carreras para cerrar fuertes el 2022 y en 2023 iniciar fuertes y volver a intentarlo», dijo.

En plática con uno de sus patrocinadores reconoció que «en las últimas carreras el auto se me ha ido alejando» en cuanto a fiabilidad y adaptación, por lo que ha trabajado en estas semanas para recuperar la configuración que lo llevó a ganar el Gran Premio de Mónaco.

«No me he adaptado tan bien al nuevo auto y es algo que está en mí y trabajo con mis ingenieros. Soy el mismo piloto de hace seis meses y no hay ninguna diferencia en ese sentido, pero la Fórmula 1 es cuestión de detalles y eso hace diferencia. En Monza tuve una mala calificación, pero buena carrera en ritmo y pude recuperar bastante y al final el resultado no fue y todo se ve peor de lo que está. En Singapur estoy seguro que le daremos la vuelta y fuera de ello ha sido un buen año», aseveró.

Checo Pérez tiene una meta clara para el final de la temporada y es ganar el Gran Premio de México, algo que nunca ha logrado ningún piloto azteca. El mejor resultado obtenido ha sido el cuarto lugar obtenido por el propio Pérez en 2021.

«Mi prioridad es llegar en un momento bueno de la temporada y sueño con ganar el Gran Premio de México. Trabajando y preparándonos mucho. He estado en simulador, test de Pirelli después de Monza y fue un parón intenso, porque no hemos parado y luego nos preparamos en la parte física, porque será complicado por el cambio de horario y eso será importante», comentó.espn