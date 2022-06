¿Para qué sirve el puerto USB de tu televisión?

Si cuentas con una pantalla de televisión moderna seguramente encontrarás un puerto o incluso hasta dos o tres de tipo USB, algunas personas se preguntan para que es y esto es todo lo que puedes hacer con el.

Las pantallas han ido evolucionando de ser grandes muebles dónde se veía contenido blanco y negro pasamos a ultra delgadas con bastantes puertos de entrada y salida, algunas de estas cuentan con puertos USB.

Regularmente aquellas que cuentan con este tipo de puerto son inteligentes o «Smart TV» es decir que tienen un sistema operativo dónde hay aplicaciones específicas para abrir contenido multimedia o incluso internet, primero hay que identificar que tipo de puerto USB tiene.

Si no cuenta con ninguna especificación en el puerto, será USB a 5V y 500 mAh en estos podemos colocar memorias para ver contenido, cargar nuestro dispositivo en carga lenta o algunos accesorios como tiras LED, en cambio si dice 5V 2 A o 2.1 A éste es dedicado a entregar un poco más de amperaje lo cual nos permitirá conectar discos duros externos o cargar celulares mediante carga rápida.

Todo depende del fabricante, otro accesorio que puedes colocar en tu pantalla es un mouse o teclado para poder navegar de mejor manera entre los menús disponibles, incluso algunas soportan una cámara Web para poder realizar fotografías, vídeo o videollamada, todo depende del sistema operativo que tenga el televisor.

Una última opción de uso es la de actualizaciones de firmware, mediante el puerto de puede actualizar el sistema operativo de la TV, sin embargo no se recomienda ésta opción para usuarios con poco conocimiento sobre el tema ya que podría quedar inservible nuestra pantalla, también hay que revisar muy detalladamente el modelo de nuestro TV para no arruinarlo, además no podemos cambiar el sistema operativo que trae de fabrica, entonces lo mejor será no usar el puerto para este fin y mejor dejarlo al soporte técnico oficial de éste.

Cómo tiene la capacidad de alimentar de energía otros dispositivos, podemos colocar un reproductor multimedia como roku, Chromecast, fire TV entre otros, así que los usos del puerto USB son muy amplios, desde cargar un dispositivo hasta ver contenido multimedia en nuestra pantalla de televisión.

El Heraldo