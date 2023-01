Pasajero graba momento exacto en que se estrella avión en Nepal; hay 68 muertos

Al menos 68 personas murieron el domingo después de que un avión de pasajeros con 72 personas a bordo que cubría una ruta regional cayó a un desfiladero cuando se aproximaba a un aeropuerto recién inaugurado en la localidad turística de Pokhara, informaron autoridades, en el peor accidente aéreo en el país en tres décadas.

Final moment of fatal plane crash caught on camera by passenger..

Rest In Peace#RIP #Pokhara #Nepal #PlaneCrash #PokharaPlaneCrash #Indian #India #NepalPlaneCrash pic.twitter.com/BdULoQnwgz

— Dipesh Jung Sapkota🇳🇵 (@dipeshs41927926) January 15, 2023