Patética la Mañanera

Que patético es observar unos minutos una conferencia mañanera. Es notorio el precario conocimiento y pésimo nivel profesional de cada “periodista” acreditado asistente. No existe un solo asistente que no sea a modo del presidentito. Por ello, cuando un verdadero periodista preparado, documentado, y con agallas, se presenta ahí, como Jorge Ramos, el presidentito tiembla, enmudece, tartamudea… Y sigue diciendo mentiras y estupideces…

Nada nuevo pues, que no hubiese mostrado en los debates presidenciales (bueno, solo a los que asistió, porque se rehusó a participar en otros debido a su incapacidad para responder). O en las entrevistas con verdaderos profesionales.

Por eso, tampoco sale del país. Su pánico es mayúsculo ante la prensa internacional.

Sabe pues, que es un incompetente. Y lo saben sus agachones floreros que conforman su gabinete. Y lo saben los que aplauden sus ocurrencias… Solo López no lo sabe…

Es la anarquía, presidida por la ineptitud. Por ello, nada bueno podemos esperar como resultado de éste sexenio, más que impunidad, recesión, estancamiento, corrupción, violencia, y deterioro de las instituciones gubernamentales y el aparato del Estado.

Ante tal escenario, ya más de la mitad del sexenio transcurrido, debiéramos ya de plantear cómo vamos a evitar la impunidad de éste sexenio, y castigarla en el siguiente. Quién en la oposición tendrá la frente en alto para, con la Ley en la mano, someter a proceso legal a todo aquel que se le comprueben ilegalidades, desvíos de recursos, conflictos de interés, fraudes, o cualquier tipo de corrupción? Quién será el valiente que deba enfrentarse incluso, a la corrupción imperante hoyen las fuerzas armadas?

Necesitaremos más cárceles, más jueves, más juzgados, que nunca!

Qué vamos a hacer con tanto desempleado que hoy vive pomposamente, cuando se termine su protección desde Morena? En qué van a trabajar ésos serviles que solo saben hacer trácalas?

Que hermoso sería soñar con un nuevo país en 2024, que corrija el rumbo, reconstruya lo que haya que reconstruir que ha sido destruido por López, y que regresemos ala senda del crecimiento, del reconocimiento mundial, y de un país con posibilidades de éxito, hoy nulas…

Busquémos a ése líder! No a ése partido.

Hoy, ningún partido ofrece ése ansiado panorama.

Hoy, ningún Mexicano ha alzado la mano para encabezar tan mayúscula tarea. Pero, los tenemos!

Lamentablemente, para encabezar la titánica tarea, debe ganar el respaldo de algún partido o coalición. Así está la Ley! Y ahí empiezan los cochupos…

Se busca Mexicano honorable, preparado, sin mancha, para redirigir a México. Que no haya sido político antes. Que no milite en ningún partido. Pero que sepa rodearse de un equipo de mexicanos plurales, preparados, que puedan colaborar con él. Todo eso también existe!

Solo nos falta PUEBLO!

Se busca Pueblo mexicano que sepa distinguir a un b lucarbaján Macuspano, de un profesional de la administración pública. Que sepa distinguir que un payaso de banqueta cono Noroña jamás tendría un liderazgo fuera de una colonia proletaria de Iztapalapa. Que tenga memoria para evitar que Scheinbaun, Ebrard, Bejarano, Imas, Padierna, Pío, Macedonio, Salmeron, etc… sigan IMPUNES… Porque la impunidad ya nos hizo bastante daño… Y a ésos nombrados, hay que fincarles verdaderas responsabilidades… Y a cualquiera, de cualquier partido, de cualquier color, de cualquier condición social, que HAYA DELINQUIDO al amparo del poder político.

Mi lucha no es contra Morena… Ése es solo un partiducho… Mi lucha es por México!

Mientras escribo éstas líneas, ya salieron los chairos a atacarme, y a defender las casas del hijo de López Obrador. Que pesadilla! Simplemente hay mexicanos que no tienen dignidad, ni preparación, ni nada… No entienden que la diferencia entre la casa de La Gaviota, y la del hijo de López en Texas, es que la primera todos la criticamos, y la segunda los fanáticos de López la justifican. Y eso que consta en entrevistas, que el día que López asumió la Presidencia, ellos mencionaron que no sabían a que se iban a dedicar, para buscar trabajo…

El primero problema de México es quitar a Morena. El segundo es acabar con el Narco. Y el tercero, educar a los chairos. Si no hacemos ésas tres tareas, no habrá transformación que valga.

Quién se apunta?