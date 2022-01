“Pazguato”: Fernández Noroña estalló contra Pedro Ferriz de Con tras haber criticado a AMLO

El polémico legislador petista, Gerardo Fernández Noroña, nuevamente tuvo un encontronazo con Pedro Ferriz de Con mediante sus redes sociales. Esta vez, los reclamos del diputado surgieron tras las críticas lanzadas por el periodista en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de sus simpatizantes.

De esta manera, el militante del Partido del Trabajo (PT) ironizó sobre las críticas de Ferriz de Con mediante su cuenta oficial de Twitter. “Presúmenos tu escolaridad, pazguato. Me temo que no terminaste ni la preparatoria Pedro Ferriz. ¿O tienes doctorado en OVNI’s?”, escribió el diputado en respuesta a una publicación realizada por el periodista, en la cual aseveró que uno de los principales problemas del país es que, quienes apoyan al tabasqueño, tienen un “igual o menor nivel de estudios” que el presidente.

Tras los comentarios realizados por el también conductor de radio, varios internautas se lanzaron en su contra y calificaron a su publicación como “conservadora” y “clasista”. Además, cuestionaron su preparación académica, profesionalismo y principios morales, mientras defendieron el proyecto de transición política que fue denominado como la “Cuarta Transformación”.

“No es cuestión de estudios, señor Ferriz, es cuestión de hacer lo correcto, presidentes con estudios en Harvard han saqueado al país”, “Tengo más preparación y calidad moral que tú, Pedrito. Y si defiendo la 4T porque sé que es lo correcto; porque primero los pobres”, “Entonces por lo menos los que apoyamos a AMLO, fuimos a la universidad” y “Pedro, ¿podrías recordarme que nivel educativo poseían los jóvenes que respaldaron a Carlos Salinas de Gortari? Eran tecnócratas con doctorados del Yale, Harvard, Stanford, Oxford”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del periodista.

Cabe destacar, que este no ha sido el primer enfrentamiento entre ambos personajes, pues recientemente Ferriz arremetió en contra del fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), razón por la cual Fernández Noroña salió en su defensa luego de que el comunicador calificara a AMLO como un “loco” y afirmara que México no contaba con la capacidad suficiente para refinar combustibles.

“Con la decisión de ya no exportar petróleo en 2022, Pemex se da un tiro de gracia, habrá un hueco fiscal y la capacidad de refinación resultará ineficiente. AMLO está loco. Debemos aceptarlo. Pensé no publicar hasta el año que viene, pero esto es el colmo”, tuiteó Ferriz de Con. En respuesta, el legislador señaló que no importa cuándo realizara publicaciones el periodista, “a quien su rabia obnubila es a otro, deberían mostrarte un espejo”.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) ha tenido varios encontronazos con Pedro Ferriz de Con mediante Twitter (Fotos: Facebook/Gerardo Fernández Noroña // Cuartoscuro)

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña llamó “vendepatrias” y “ladrón” al periodista mexicano tras sus críticas hacia la reforma eléctrica impulsada por AMLO. Además, le recordó que la “Cuarta Transformación” ganó en los comicios de 2018 y 2021, con lo cual se atrevió a predecir una victoria en el 2024, lo que impediría a la oposición “rematar” el patrimonio de la nación.

Además, el legislador solicitó al conductor de radio que devolviera lo que presuntamente le robó a los periodistas Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Sus palabras estuvieron relacionadas con que, hace unos años, algunos grupos de la ciudadanía han señalado que el comunicador frenó algunos reportajes, así como la carrera de Solórzano y Aristegui, cuando los tres participaban en el noticiario Stereo Rey.

“Perdieron, vendepatrias, perdieron en 2018 y en 2021. No pueden seguir rematando el patrimonio nacional. volverán a perder en 2024. @PedroFerriz mejor devuelve lo que le robaste a Javier Solórzano y a Carmen Aristegui. #Ladrón”, tuiteó Fernández Noroña.infob