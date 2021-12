Pide Marybel Villegas transparencia y honestidad en proceso interno de Morena

“Vivimos un proceso histórico en nuestro país en el que las mujeres comprometidas y preparadas están asumiendo posiciones en cargos de toma de decisiones, y Quintana Roo no será la excepción”, afirmó Marybel Villegas Canché, aspirante de Morena a la candidatura del gobierno de Quintana Roo.

Marybel Villegas Canché, reiteró su voto de confianza al proceso interno del MORENA para elegir a sus candidatas y candidatos e insistió en que deberán apegarse a los principios de transparencia, honestidad y objetividad, “que haya piso parejo, sin trampas, ni encuestas amañadas”.

Aunque reconoció que ha sido muy cuestionado el proceso interno de Morena, pues por ejemplo la encuesta no se realizó en el proceso interno anterior, «en esta ocasión daremos también nuestro voto de confianza, pero repito que no seré comparsa, ni cómplice de acuerdos por debajo de la mesa».

Marybel Villegas, dijo que confía en que el órgano colegiado de Morena, es decir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena este órgano colegiado, tome las mejores decisiones y respete la Constitución y las leyes electorales y en materia de paridad.

Reconoció que para que se dé la llegada de mujeres a posiciones de toma de decisiones, tiene que haber voluntad política.

Recordó que para este proceso se registraron un total de 14 aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo, de los cuales 10 son hombres y cuatro son mujeres, y que al final serán solo cuatro, dos hombres y dos mujeres, quienes participarán en la encuesta que se aplicará entre la primera y la segunda semana de diciembre.

«Hay grandes posibilidades de que la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo la encabece una mujer», destacó.

Lamentó que Quintana Roo esté sumergido en una crisis de inseguridad, «hemos sido nota internacional con lo sucedido en Tulum y Puerto Morelos, y es uno de los grandes retos que enfrentaremos en esta nueva administración estatal”.

Reiteró que la seguridad es uno de los principales retos, además de la deuda pública que nos deja el actual gobierno local.

“Tengo 20 años en el ejercicio público, he sido diputada local, como senadora de la República, fui la candidata más votada de todo el país. Conozco las comunidades y ciudades de todo mi estado, así como las diferentes necesidades tanto en la zona maya, como en los destinos turísticos conocidos a nivel mundial”, resaltó.

Los quintanarroenses no han visto cambios en sus condiciones de vida, «es lamentable que Quintana Roo sea usado como botín para los intereses económicos de unos cuantos», concluyó.