Piden a Andrea Escalona que ya no hable de su embarazo en «Hoy»: «Nos tiene hartos»

Desde que Andrea Escalona confirmó su embarazo, hace 2 meses, en el programa «Hoy», el matutino ha inundado su contenido con cápsulas y espacios para hablar sobre la etapa de la conductora.

El contenido sobre su «dulce espera» se transmite a diario, es por ello, que muchos televidentes del programa se manifestaron en contra de la producción y aseguraron estar enfadados de escuchar lo mismo.

Incluso, afirman que hay favoritismo por el solo hecho de que es hija de la fallecida Magda Rodríguez, quien fue productora de «Hoy», ya que a muchos tampoco les gusta cómo conduce.

Y es que semana a semana han sido testigos de cómo el embarazo de la conductora ha evolucionado. Tanto que para revelar el sexo del bebé, la producción realizó un gran festejo.

Además, mencionaron que con otras presentadoras que laboran en el reality y que también han sido madres, no se les ha dado tanta importancia como a Andrea Escalona.

Mientras que la mamá primeriza y sus compañeras Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Rincón se dejan ver entusiasmadas, los televidentes señalaron estar «hartos» de ver lo mismo.

Mediante las redes, los internautas acusaron a «La Escalona» de aprovechar su posicionamiento como sobrina de la ahora productora, Andrea Rodríguez, para imponer.

Señalaron que «a fuerzas» quiere meter contenido sobre su embarazo e hicieron un llamado a los directivos de San Ángel para que ya frenen la sección «Mami Bonita».

TANTO HAN SIDO LAS QUEJAS, QUE LA PÁGINA DE INSTAGRAM DE «PROGRAMA HOY» HA LIMITADO LA SECCIÓN DE COMENTARIOS CUANDO PUBLICAN ALGO SOBRE EL EMBARAZO.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS:

«La verdad ya fastidia ver su embarazo, en donde sea lo quieren poner».

«Muchas felicidades por su embarazo, pero esa señora realmente cae muy mal, es pesada, no tiene gracia ni carisma».

«Si esta mujer ya era aburrida, ahora más. A nadie nos interesa saber de su embarazo».

«Como le hacen a la mamad* con el embarazo de esa mujer».

«Qué ridícula, ya nos tiene hartos».

«Que cambien de productora, a ver si cambia el contenido».

«Ya me hartó Andrea Escalona, fastidiosa».

«Y siempre con la panza al aire».

«Deberían cambiarle el nombre a “Hoy», y ponerle «Andy Escalona y sus amigos».

«Está muy padre estar embarazada, pero ya paren con el hijo de Andrea».

«Ya aburren con tanta cosa de esa mujer».

«¿No tienen algo más importante que poner? Qué padre que estás embarazada, pero ya bájenle, es ridículo que todos los días hagan esto».

«¿Hasta cuando van a aceptar que no nos interesa saber de su embarazo?».

«Por más que hagan para que Escalona caiga bien, no lo lograrán».

«Escalona tiene la sangre muy pesada. A nadie le cae bien».

«¿Cuándo van a cambiar de productora? Saliendo la tía, ella también se va».

«Ya cansó esa mujer con su embarazo».

«El favoritismo en todo su esplendor».

«Ya que la corran y cambien de productora, es aburrida y no nos interesa su embarazo».

«Nos tiene hartos con su embarazo, ni a Galilea ni Andrea Legarreta le dieron tanta publicidad».