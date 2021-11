PIDEN JUBILADOS AYUDA DE AMLO PARA RECUPERAR 700 MMDP QUE LES ROBÓ EL SUTERM Y CFE

*Dicen que el SUTERM les descontó injustificadamente mil pesos cada catorcena durante más de 40 años

*En el fraude participó la CFE y no han recibido respuesta a pesar de que interpusieron diversas denuncias

Jubilados y pensionados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que dicha agrupación laboral y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les devuelvan 700 mil millones de pesos que les fueron descontados injustificadamente cada catorcena durante más de 40 años, directamente de su salario.

Señalaron que al momento no se sabe con exactitud el paradero de esa cantidad monetaria, aunque sospechan que se encuentra en manos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la familia del finado dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Leonardo Rodríguez Alcaine.

En este sentido, María del Socorro Rodríguez Mendoza, quien encabeza el Comité del Fondo Mutualista en el estado de Guerrero, advirtió que si no les resuelven este asunto en los próximos días, harán diversas movilizaciones en la Ciudad de

Mexico y en las diversas entidades del país donde también hay muchos agremiados de la tercera edad que resultaron defraudados.

Explicó que el fondo Mutualista fue aportado por los trabajadores de CFE, Activos, temporales, jubilados eventuales, de base, de confianza conjuntamente con CFE.

En conferencia de prensa, señaló que para formar el fondo Mutualista, se convocó a ex trabajadores del SUTERM precisamente para recuperar el dinero perdido, y a pesar de que se ha acudido a diversas instancias gubernamentales y de justicia para interponer denuncias, siempre salen con el argumento de que “la situación ya prescribió”, aún cuando de acuerdo con la ley, se debe seguir por oficio.

Los antecedentes de este fondo —relató- radican en el sindicalismo mexicano y se crea como FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL, que constituyeron sus integrantes para enfrentar sus necesidades presente y futuras.

Puntualizó que los trabajadores de CFE de 1950-1990 aportaron 700 mil millones de pesos un total de 90 mil trabajadores de toda la república Mexicana.

Rodríguez Mendoza destacó que la CFE aportaría anualmente cantidades desde 1000 mil pesos x trabajador.

Estas cantidades de dinero o aportaciones de ambas partes —dijo- fueron entregadas al administrador del fondo Mutualista o al Secretario de previsión social del SUTERM.

Las cláusulas del contrato colectivo de trabajo específica que es un seguro de previsión social.

CFE y SUTERM Eliminaron el fondo sin da aviso a los trabajadores, en el año de 1990. pero tengo copias de Compañeros jubilados que los descuentos se continuaron realizando hasta el año 1993 al menos en el estado de Guerrero.

“El 95 integrantes de este grupo de 114 de extrabajadores, retirados, jubilados y Beneficiarios contratamos un bufete de abogados cuyo titular es Eduardo Estrada Hernández.ubicado en Guimas #8 col Cuauhtémoc de esta cdmx Y a 25 años no dio resultados pero si exigió pagos de honorarios cada ves que hacia reuniones en las distintas regiones del estado de Guerrero”.

“Hace 2 años tomé la decisión de investigar a favor de mis compañeros y en mi calidad de beneficiaria, de mi señora madre jubilada en el departamento de compras globales con RPE 36113, y hoy representante legal, solicité a Manuel Bartlett Díaz director de CFE. Nos diera una audiencia para saber como cobrar los ahorros que les descontaron de cada catorcena a los trabajadores. me pidió a través de un oficio, el num. De expediente de nuestra demanda para hacer efectivo nuestro reclamo. Me pregunto porque nos pide una demanda que acaso no tiene una base de datos de sus extrabajadores activos, de confianza temporales? Todos los trabajadores cuentan con un RPE y CFE sabe cuanto dinero les descontó catorce alimente, fueron ellos CFE y SUTERM quienes les robaron sus ahorros a la clase trabajadora eso los coloca como instituciones inmorales”.

Así que acudí a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, —expresó- para investigar el número de expediente y se me indico que no existía.

“Del proceso legal que pagamos al bufete jurídico Estrada abogados y asociados, fue un fraude, La secretaria del trabajo y previsión, profedet me remitieron al tribunal superior de justicia de la CDMX Pará interponer la demanda por fraude, Asistimos y no se nos atendió para interponer dicha demanda”, externó.

“Interpuse una demanda contra quien resultará responsable ante la Fiscalia general de la república y nos respondieron que se abstenian de investigar debido a que la CFE. ya esta pagando el fondo Mutualista así me lo indico la Lic. Geraldin Martínez Munguia Titular de la cédula 1_2 Chilpancingo Guerrero”.

En este sentido, José Mario Zárate Fernández, dijo que el documento afirma que no hemos agotado la vía idónea a través de la secretaría del trabajo y previsión social.

Expuso que también solicitó a la secretaria de hacienda y crédito público información sobre la creación de la asociación de fondos mutualizados que creó CFE y SUTERM en el mes de mayo “pero a la fecha no se nos ha emitido respuesta alguna.

En la reunión con periodistas, comentó que también se pidió la ayuda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y le dijeron que se deben agotar instancias y que la vía idonea es la Secretaría del Trabajo y Precisión Social (STyPS) pero “tampoco no se nos a querido atender conforme a nuestros derechos como trabajadores. Le enviamos a Leticia Ramírez Amaya, directora de Atención Ciudadana de la presidencia, copia de la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la CNDH para que gire instrucciones a la titular de la Procuraduria del Trabajo y se nos atienda”.