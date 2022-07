Piden sancionar a empresas que contaminen el Río San Juan

La ambientalista, Alma Cándelas integrante de la asociación “Causa Ambiental”, hizo un llamado a las autoridades ambientales del municipio para sancionar a algunas empresas que han sido captadas contaminando algunos tramos del Río San Juan.

Afirmó que son 11 las empresas que han sido detectadas contaminando el río, por lo que es necesario un ellas para que personal de la dirección de ecología y demás autoridades competentes tomen cartas en el asunto y evitar mayor afectación al medio ambiente.

“Sí hay algunas empresas contaminantes, de hecho, no están muy bien señalados, yo creo que es obligación de la Dirección de Ecología regularizar este tema, son como 11 y en las zonas del Puente de Fierro hacía San Pedro Ahuacatlán”, comentó.

La activista aseguró que también han detectado malos olores, producto de los desechos que estas compañías vierten en este cuerpo de agua, afectando directamente a las familias que viven cerca y que ha propiciado el nacimiento de mosquitos, poniendo en riesgo a la población.

Por su parte la activista recalcó que ha tratado de tener acercamiento con la directora de ecología, Erika Rosales, a través de varías denuncias, siendo la última el pasado 5 de abril; sin embargo, no ha logrado tener éxito, ni una respuesta por parte de la funcionaria.

“Causa Ambiental ha hecho varias denuncias y la directora de ecología de San Juan del Río y ha hecho caso omiso, no he tenido ninguna respuesta a mis denuncias ambientales, su trabajo es investigar, actuar y sancionar y hasta el momento no lo ha hecho”, afirmó.

Mencionó que seguirán trabajando por el medio ambiente para que las autoridades municipales pongan mucha más atención en las empresas contaminantes, ya que éstas contaminan desde hace mucho tiempo.

Con información de Diario Rotativo.