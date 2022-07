Piscina succiona a dos hombres al formarse cráter al fondo; uno muere cuando departían en evento empresarial en Israel

ISRAEL.- Piscina succiona a dos hombres que estaban de fiesta, uno de ellos muere, el trágico caso fue captado en video.

El incidente ocurrió en una villa que albergaba un evento empresarial en la ciudad central de Karmi Yosef, a 40 kilómetros al sureste de Tel Aviv, según agencias noticiosas.

La víctima fue identificada como Klil Kimhi, de 32 años.

En un video que se viraliza en redes sociales se muestra a personas en trajes de baño dentro alrededor de la piscina casi vacía, mientras observan conmocionados cómo el agua se drena en un gran agujero, llevándose consigo objetos inflables.

Un hombre que se acerca para echar un vistazo resbala pero logra levantarse, evitando por poco ser arrastrado.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022