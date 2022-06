“Pobre payaso”: esto dice el explosivo rap de Christian Nodal contra J Balvin

Luego de la pelea que protagonizaron en redes sociales Christian Nodal y J Balvin, el cantante mexicano estrenó una canción dedicada al colombiano en la que se lanza contra él con líneas como: “tu eres un chiste, ca***, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”.

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin causó reacciones entre varias figuras de la música como Maluma, Espinoza Paz y Yuridia. Su guerra de comentarios tuvo lugar meses después de que el reggaetonero también se peleara con Residente, de Calle 13.

Christian Nodal estrena explosivo rap contra J Balvin

Sin que se haya zafado de polémicas por su ruptura con Belinda, Christian Nodal continúa siendo blanco de señalamientos y recientemente fue criticado por presuntamente intentar besar a una fan.

El nuevo tema que lo tiene en el ojo del huracán es la pelea que tuvo con J Balvin, que parece no se terminó tras las aclaraciones del colombiano porque ahora el intérprete de “Probablemente” lo ataca con el rap “Girasol”.

“Girasol” es la canción que Christian Nodal dedica a J Balvin

Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores

Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar

No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear

Tú eres un chiste, ca***, cada que intentas cantar

cada que intentas rapear, cada que intentas rimar