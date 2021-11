Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Encuestas Espejo ¿Evitarán Fracturas?

*Contiendas en Aguas, Dgo, Hgo, Oax, Q Roo y Tamps…

*Al Tema Notimex, se Suma Imer

Argonmexico / Me quiere, no me quiere… Morena utilizará dos “Encuestas Espejo” para, de entre los 156 aspirantes registrados en su Plataforma Digital (cuyos nombres han sido celosamente escondidos), seleccionar a las tres mujeres y tres hombres quienes competirán el primer domingo de junio próximo por la gubernatura en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Así, a días de que en esas seis entidades arranquen formalmente las jornadas comiciales y los consecuentes registros de candidatas y candidatos en los organismos electorales locales, se advierte que los mandos morenistas temen fracturas en sus filas, y por ello mantienen ocultas las listas de quienes aspiran a la candidatura del partido en el poder.

Sin embargo, frente a la decisión de ocultarlos, en los medios locales sí se han filtrado listas de mujeres y hombres que acarician la idea de contender por la gubernatura con el aval del partido que gobierna al país y ya, a 17 de las 32 entidades de la República.

Además, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Morena, anunció que en los próximos comicios irá en alianza con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

En rueda de prensa conjunta, Mario Delgado Carrillo, líder del partido guinda, recordó que con la estrategia de las pasadas elecciones se ganaron 11 de las 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados y 19 Congresos locales; así como 75 de cada 100 municipios comparados con 2018, para un total de casi 700 municipios gobernados.

Enterados de todo ello, gobernadores de estados donde en el 2022 se elegirán a sus relevos, parecen haber bajado la cortina de sus partidos y admiten, o hasta pactan con las fuerzas morenistas, para no meter las manos en los procesos comiciales y realizar elecciones y cambios tersos.

En Aguascalientes, sobresalen cuatro de las 17 personas que se registraron en la interna de Morena para la candidatura: Nora Ruvalcaba Gámez, delegada de Programas Para el Desarrollo en el estado; Flavia Narváez Martínez, fundadora de Morena; Aldo Ruiz Sánchez, exdelegado de Programas Para el Desarrollo; y el senador Daniel Gutiérrez Castorena.

Y de acuerdo al viejo refrán de que “no hay quinto malo”, vale anotar al excandidato a la alcaldía de la capital hidrocálida, Arturo Ávila Anaya quien hizo difundir un video de dos minutos, donde afirma que se registró para buscar la candidatura de Morena, “porque todos los días la gente de Aguascalientes me pide que vaya en el camino de la transformación.

“También, porque nos deben la elección que nos robaron con fraudes y trampas en el 2021. Lo hago además por la enseñanza que tenemos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca dejó por llevarnos al camino del cambio verdadero”.

Por el lado panista, en corrillos políticos y de comunicadores aguascalentenses se habla del “choque de trenes” entre el dirigente nacional Marko Cortés y el gobernador Martín Orozco. Y es que, mediante un audio filtrado a medios, se escucha al presidente blanquiazul advertir que su partido perdería las seis gubernaturas en el 2022.

Esto no agradó al mandatario estatal quien utilizó en su defensa los medios a su servicio para acusar que Marko es el menos indicado para referirse a los comicios, sobre todo cuando –dijo–, hizo que Acción Nacional cayera en las elecciones del 2021.

En su cuenta de Twitter, Cortés Mendoza escribió: “Mientes Martin Orozco. No le hagas el juego a López Obrador. La gran batalla y el adversario está afuera. No adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y en 2021, no por ti, sino a pesar de ti. y ganaremos en 2022”.

Como sea, bajo ese mar de fondo azul, entre quienes intentan abanderar a las siglas blanquiazules y sus posibles aliados (PRI y PRD), asoman la cabeza: la diputada federal panista y exalcaldesa de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; y el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

En Durango, donde además del ejecutivo estatal, se elegirán 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías la efervescencia preelectoral no es menos candente; y cuyo gobernador, el panista José Rosas Aispuro Torres ya pactó su derrota con el morenaje, fueron 16 quienes se registraron en Morena, seis mujeres y ocho varones.

No obstante, se advierte que en la recta final estarán: Alma Marina Vitela Rodríguez, alcaldesa de Gómez Palacio; la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez; el senador José Ramón Henríquez Herrera y su homólogo del PT, Alejandro González Yáñez.

De su lado, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció porque se establezcan reglas claras y un mecanismo confiable y transparente para la selección de candidatos. “Es la prueba de fuego de Morena para el proceso electoral del siguiente año, en el que se renovarán seis gubernaturas”.

Previno que la base fundamental de cualquier gobierno y partido democrático es la designación de candidatos a puestos de elección popular; por eso, recomendó cuidar que la contienda interna se lleve a cabo de manera transparente, y que deje satisfechos a todos los aspirantes, a fin de evitar cualquier división o ruptura. Se prevén nubarrones de tormenta sobre el cielo guinda…

Gana Imer la nota, pero por despidos… Trabajadores del Sistema Nacional de Noticieros y del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), denuncian abusos y un clima laboral tóxico y hostil; al documentar quejas y atropellos sobre tráfico de plazas, imposición de cargos públicos, abuso de autoridad y acoso laboral.

Peor aún, en el marco de la pandemia han muerto 10 trabajadores por Covid-19 tras haber sido obligados a laborar presencialmente sin contar con las medidas ni protocolos sanitarios. Entre los fallecidos hay ingenieros, investigadores, archivistas e intendencia; y han despedido de forma injustificada a gerentes, locutores, productores, reporteros, redactores y analistas técnicos.

Ante autoridades de las secretarias del Trabajo y de la Función Pública, como de la Fiscalía General de la República y tribunales laborales se han presentado infructuosamente quejas y denuncias contra directivos del Imer.

En el área de noticias, personal con 20 a 30 años de servicio fueron despedidos injustificadamente, bajo argucias, presiones, amenazas y mentiras. Los cesados cuentan con maestría, licenciatura y/o larga trayectoria en el periodismo; mientras que ningún directivo de noticias está titulado como exige la Ley de Servidores Públicos.

Lo más grave es que los afectados denuncian ser objeto de terrorismo laboral, humillaciones y fabricación de falsos argumentos para despedirlos y evitar la liquidación conforme a Derecho; en tanto, se siguen acumulando juicios laborales por despido injustificado en tribunales. Otro boquete en la erosionada relación Notimex/Imer-Gobierno…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com