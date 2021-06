Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*INE no Promovió el Voto. ¡Duro Contra el Abstencionismo!

*Guerra de Lodo, Hasta en Veda Electoral

*Inevitable Demandar al Badabun Mentiroso; Fisamex

Argonmexico / Si no quieren ver fantasmas, para qué salen de noche… El domingo 6 de junio habrá en México las votaciones más amplias de su historia, porque más de 93 millones 500 mil ciudadanos podrán sufragar para elegir a los 500 diputados federales; cuando el mismo día se votará para renovar 15 gubernaturas, 30 congresos locales y los ayuntamientos de 30 entidades del país.

A nivel nacional, en las elecciones 2021 se votará en los 300 distritos federales electorales por un mismo tanto de diputados de mayoría relativa; mientras que los otros 200 diputados surgen del sistema de representación proporcional, porque cada partido postula cinco listas de abanderado/as en circunscripciones. Cada curul se asigna en relación a los votos que obtuvo cada instituto político.

No obstante, aunque desde el primer minuto del jueves 3 de junio entró en vigor la llamada “veda electoral”, que puso fin oficial a las campañas proselitistas de candidatos y partidos; las trampas y denuncias de uno y otro de los dos principales grupos que contienden en el proceso (con excepción de Jalisco y Nuevo León), no han cesado.

Además, a pesar de que los ilícitos en materia electoral ya están calificados como “Graves” en el Código Penal Federal, por lo que quien comete un delito electoral no alcanza fianza; las acusaciones de guerra sucia continúan, según denuncias en diversos estados de la República que nos llevan a esperar la judicialización de los comicios.

Y aunque todos sabemos que estos son los comicios más amplios, que no los más grandes del México contemporáneo, al Instituto Nacional Electoral lo vimos ausente en las campañas para promover el voto.

De cara a ese negro panorama, resulta obvio advertir que estas elecciones serán tan competidas que hasta se pronostica terminarán, más de una de nivel gubernatura, en el tribunal electoral. Para comunicadoras y colegas de las entidades se habla de empate técnico en cuatro o cinco de las 15 en competencia.

El caso de Baja California presenta tres en la cima de las preferencias, aunque la pelea principal la libran Marina y Jorge (eso dicen). Por Colima, va en caballo de hacienda Indira; y en Guerrero, Evelyn; como en Michoacán, Alfredo; igual que Miguel Ángel por Nayarit. A Querétaro, Mauricio Kuri; Nuevo León, Adrián; San Luis Potosí, Ricardo; y Sonora, comentan va solo Alfonso; cuando en Zacatecas se la juega bien David.

Por Baja California Sur, afirman, los empates técnicos ponen en tela juicio a Francisco y Víctor Manuel; Campeche, Layda y Eliseo; Chihuahua, Juan Carlos y Maru. La contienda por el mando estatal continúa en Sinaloa, entre Mario y Rubén; Tlaxcala, Anabell y Lorena.

Pero, ¿Quién gobierna esos estados?: Baja California, el morenista Jaime Bonilla; Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis; Campeche, Carlos Miguel Aysa González del PRI; Chihuahua, el azul Javier Corral; Colima, del tricolor José Ignacio Peralta; Guerrero, otro igual al anterior, Héctor Astudillo; Michoacán, el último amarillo Silvano Aureoles; Nayarit, el empanizado Antonio Echevarría.

Nuevo León esta comandado por el único independiente; Jaime Rodríguez «El Bronco»; Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de la acción; con San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, Claudia Pavlovich, Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y Zacatecas, Alejandro Tello, todos apoyados en su origen por la misma bandera. La moneda está en el aire dominical…

Valla, voladores de Papantla… Badabun y su blogger modelo Maggie Magaña, en un reportaje titulado: Cuidado ¿El gobierno te está robando en tu recibo? acusaron a Fisamex de realizar en Baja California supuestos “cobros indebidos” Y aunque sin explicación, cuatro días después desapareció de su menú, el daño ya estaba hecho.

Manuel García, director de Fisamex, aclaró al respecto, en entrevista: Fisamex jamás ha cobrado recibos de agua, tampoco trata con los usuarios, mucho menos, factura; ya que su trabajo consiste en verificar a usuarios comerciales e industriales con posibles anomalías en sus contratos; como en los volúmenes de agua facturados contra lo utilizado en sus procesos.

Emite sus dictámenes, y los entrega al organismo operador de agua, para que sea esa dependencia la que verifique la información y determine, en consecuencia, si procede o no lo dictaminado por la empresa.

Afirma que la única facultada legalmente para cobrar el consumo de agua es la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Baja California; por lo tanto, es una rotunda MENTIRA lo publicado por el portal Badabun, por lo cual se vio obligado a bajar su publicación que desinformó y faltó a la ética profesional en torno a la divulgación de contenidos.

Por ello exige a Badabun la reparación del daño moral, como se contempla de forma plena en el Código Civil Federal, pues esa nota o reportaje atacó el buen nombre de la empresa, el derecho a la privacidad de su titular, e incurrió en desinformación de manera dolosa contra Fisamex, al inventar supuestas conductas ilegales que jamás se configuraron ni se incurrieron.

Repuso que la empresa ya presentó una denuncia civil por ese delito, y que las acusaciones vertidas por un testigo en falsedad de declaraciones, son objeto de denuncia ante la falta de veracidad y el daño al prestigio de la empresa que han causado ante la opinión pública de manera dolosa.

Fisamex reitera su honestidad y trayectoria como dictaminadora en diversos estados del país, así como el cumplimiento cabal del compromiso adquirido en las administraciones gubernamentales en el sentido de realizar auditorías para regularizar y fiscalizar a los usuarios comerciales e industriales que por algún motivo no pagan lo justo en los volúmenes de agua, o por anomalías en sus contratos y que causen un daño patrimonial a las arcas municipales, estatales o federales.

Por todo, exige a Badabun y a su bloguera Maggi Magaña se retracten públicamente de lo dicho en su reportaje, porque no basta con que lo hayan dejado de publicar. Si saben que mintieron y publicaron falacias, todo error cuesta. Sólo quien carga el cajón, sabe lo que pesa el muerto…

