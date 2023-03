Políticos y medios de EU continúan ataques y críticas a México

Washington y Nueva York. Críticas y otros ataques verbales contra México de políticos, “expertos” y medios en Estados Unidos continuaron a lo largo de esta semana, en parte nutridos por derechistas que abogan por una respuesta militar a los cárteles responsables de traficar fentanilo, por el secuestro de estadunidenses, e ira por el atrevimiento del presidente mexicano de solicitar a latinos en Estados Unidos voten contra los políticos que no respetan la soberanía de México.

En este contexto, el gobierno de Joe Biden ha buscado enfatizar la cooperación positiva con México en sus declaraciones públicas, ante audiencias en el Congreso y en las conferencias de prensa. Sin embargo, la narrativa pública negativa sobre México persiste y ha sido nutrida por el secuestro de cuatro y el asesinato de dos, estadunidenses en Matamoros y ante la epidemia de sobredosis por fentanilo, todo adjudicado a los cárteles en el país vecino, junto con críticas en los medios por el supuesto intento de “minar” la democracia por la reforma del INE.

Aunque los titulares en la mayoría de los medios en Estados Unidos se enfocaron en la crisis de bancos, la guerra en Ucrania y la red social Tik Tok, varios políticos en su mayoría republicanos conservadores, junto con analistas y comentaristas en medios y tanques pensantes continuaron logrando colocar la relación con México en la agenda política nacional.

Y ahora no son sólo voces de políticos republicanos como fue cuando primero brotó la ola de crítica reciente contra México. El influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el legislador demócrata Bob Menéndez rechazó llamados de algunos de sus colegas republicanos para declarar a los cárteles mexicanos como “terroristas” para poder contemplar el uso de fuerza militar estadunidense en su contra. Pero, en el noticiero nacional Meet the Press de NBC News, comentó que “la realidad a lo largo de las comunidades fronterizas es que los cárteles son los que mandan y no el gobierno de México”. Agregó que “México tiene una responsabilidad primero y suprema ante sus propios ciudadanos de establecer seguridad dentro de su propio territorio, como también para los que visitan ese país. Por eso tenemos que incrementar, y de manera dramática, nuestra interacción con México. Ya no puede ser sólo sobre economía, también tiene que ser sobre seguridad”.

Los republicanos conservadores, complacidos de que han logrado imponer su narrativa sobre México en el debate político en Washington -todo obviamente parte de una estrategia electoral- no se cansan de repetirlo. Después de que un trío de legisladores republicanos promovieron la idea de autorizar el uso de fuerza militar contra los cárteles, otros se siguen sumando.

La diputada derechista Marjorie Taylor Green, feroz aliada de Donald Trump, afirmó este jueves que la frontera con México “es uno de los lugares más peligrosos del mundo” y que “estamos en Guerra contra los cárteles mexicanos, por lo cual estoy co-patrocinando legislación para autorizar el uso de fuerza plena de nuestros militares contra estos hampones y asesinos”.lajornada