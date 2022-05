Politizaron incidente en el AICM: AMLO; “no son honestos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incidente registrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue politizado, y prueba de ello es que hasta el ex mandatario Vicente Fox opinó sobre el tema. En su conferencia de prensa mañanera, sostuvo que su gobierno atenderá la problemática que hay con la carencia de controladores aéreos, y dijo que prueba de que el tema fue politizado es que hubo señalamientos de que serían desplazados por militares.

“Es una acción politiquera desde el ex presidente Fox hablando del incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México y mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué tiene que ver un aeropuerto con otro?, ¿para qué me meto en la polémica sobre lo mismo? Ellos están enojados y no son honestos”, dijo, tras referir que Volaris, la aerolínea que se vio involucrada en el incidente, aclaró que no hubo ningún riesgo. El jefe del Ejecutivo federal lamentó que con tal de desacreditar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) incurran en falsedades. “No van a ser capaces de decir ‘nos equivocamos’ o de hacer una investigación a fondo”, reprochó.

Además, dijo que en lugar de sentir orgullo por la construcción en tiempo récord del aeropuerto, los opositores a su gobierno o aquellos que perdieron sus privilegios, busquen desacreditarlo. “Esta es una de las obras más importantes que se han construido en el mundo en los últimos tiempos pero la zopilatada se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos. Es una actitud mezquina”. https://www.milenio.com/politica/aicm-politizaron-incidente-no-son-honestos-amlo.milenio