Popocatépetl, el gran coloso de fuego no deja de exhalar y arroja sus cenizas hacia Puebla (videos)

Don Goyo no para de mostrarnos su poderío, como un gran y majestuoso coloso de fuego, un volcán muy activo que se encuentra en los límites territoriales de los estados de México, Morelos y Puebla.

Localizado a unos 72 km al sureste de la Ciudad de México, a 43 km de Puebla, a 63 km de Cuernavaca, y a 53 km de Tlaxcala, el coloso lleva días siendo tendencia en redes sociales, por sus constantes exhalaciones, acompañada de vapor de agua y gas con contenido de ceniza.

La noche de este martes, debido a la constante actividad de Don Goyo, varios automóviles quedaron cubiertos de ceniza en Puebla capital.

Aquí te presentamos una serie de videos y gráficas

Que demuestran el poderío del Popocatépetl, un volcán geológicamente joven. Según los expertos, tiene unos 730,000 años de antigüedad y sería remanente de colosos antiguos que colapsaron.

Su historia comenzó con la formación del volcán Nexpayantla a través de la expulsión de flujos de lava andesítica y dacítica (una roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro).noticiasweb

April 18, 2023, ~ Explosion ~ Popocatepetl Volcano, Mexico ~ 04:03 MDT #volcano #popocatepetl #mexico Thanks to CENAPRED and Webcamsdemexico!https://t.co/pypBWMHvxr pic.twitter.com/dsrv3zFywr

— Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) April 19, 2023