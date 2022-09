Por 3 años, campo queretano no ha tenido recursos federales

Es por ello, que el gobierno estatal de Mauricio Kuri González, ha buscado entablar diálogo directo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para echar a andar programas relacionados a semillas para productores y fertilizantes.

Anaya Aguilar señaló que el campo queretano no se ha etiquetado para recibir recursos federales desde 2020.

“Para el campo lamentablemente desde 2020 pues no hay, no se etiqueta salvo sanidades. No podría hablar del tema de recorte para el campo porque no se etiquetó nada. Habría que ver en otros rubros, pero no dejamos de luchar”, dijo el secretario de agricultura y desarrollo rural.