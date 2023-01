“¡POR EL GUSTO DE COMPARTIR!”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruiz Robles

ÉRASE UNA VEZ O … ¿CÓMO HABLAR DE LOS INICIOS?

Cuando me pongo a pensar la razón por la que escribo y, sobre todo, quien es el destinatario, a menudo la respuesta podría ser tan personal que muchos pudieran entenderla como un ejercicio de vanidad, encaminado a satisfacer mi ego y no a dar elemento alguno de utilidad a terceros.

Realmente, esto no sería una posible respuesta que me satisficiera, pero debo entender que estamos viviendo en una época en donde cada vez más las personas queremos ser vistas y/o escuchadas y en contrario sentido, resulta que la realidad es que se pone menos atención a otros.

Salvo que seas o hagas algo que atraiga los instintos, sea con palabras estridentes o imágenes que impacten o perturben, no hay información alguna que la gente desee conocer.

O tú … ¿realmente eres receptivo a lo que te rodea?

ENTRE DICHOS Y FACHAS.

Para muchos lamentable, para mí afortunadamente, mi escritura no responde a ello; es más, si bien importa el número de usuarios a mis textos, no es ni ha sido mi pretensión parecer hueco o estéril ante una multitud o ser mencionado por cosas que alboroten los sentidos de manera inmediata y a mediano plazo se hayan perdido en otras similares.

Mi participación en los medios, ya sean escritos, sonoros e imágenes, se remonta a los años noventa, tiempo en el cual, ya habiendo egresado de la universidad, seguía ampliando mi visión profesional, conocimiento académico y nutriendo mi incipiente experiencia.

Ante ello, personas de ese entorno, a menudo me pedían dar mi opinión de algún hecho o desempeño del cual tuvieran duda o buscarán una opinión neutral; en consecuencia, era

común que dijera lo que pensara y para mi sorpresa y ante airadas confrontaciones, profundas discusiones o alegres charlas, muchos de los que en ellas intervenían se convencían del contenido de mi dicho.

¿Cómo te sientes en los diálogos que comprometen tu pensar?

¿SALTAR AL VACÍO?

Con el tiempo comenzaron a buscarme para escribir artículos de investigación de los temas profesionales a mi alcance con el propósito de que, tras un análisis documentado, éstos pudieran salir a la luz en medios impresos; en el entendido que, si bien ya iniciaban los medios digitales, aún no lucían como una opción recurrente a considerar.

Tras diversas experiencias en revistas de negocios y jurídicas, comenzaron a ampliar mis perspectivas a las áreas de comercio internacional y con ello, se logró complementar la visión integral que siempre quise plasmar en mis textos.

Desde esta perspectiva, fui invitado ya a programas de radio esporádicamente y con el paso de las emisiones, más recurrentemente, llegando a debutar en medios con voz e imagen en el extranjero antes de hacerlo en mi propio país.

Ante estas situaciones y en virtud del ejercicio profesional de mi día a día, me decidí concentrar más en escribir textos para revistas especializadas y utilizar más mi jornada en la investigación de temas de mi interés y desarrollo profesional; no obstante, si me hice presente en algunas emisiones radiales.

¿Cómo te enfrentas a las situaciones nuevas?

UN GUSTO NATURAL.

Siempre me decían que cuando el alumno estaba listo, el maestro surgía; y si bien, nunca me he considerado alumno ni mucho menos pretendo ser maestro de las comunicaciones, lo cierto es que mi gran atracción por compartir experiencias y conocimientos, me llevo a participar en los medios.

Ya fuera por la visión crítica que fui desarrollando con el pasar de los años, un poco de formación docente y una grata sorpresa del destino, fui invitado a participar de lleno en los medios digitales, lo cual no represento mayor reto. Para mi sorpresa, mi participación que había sido prevista para unos minutos en un programa, por una circunstancia extraña se volvió parte de fundamental del mismo: la conducción.

Ya encaminado, duré prácticamente un año charlando con empresarios, líderes sociales y artistas, hasta que llego el momento de decidir si sólo quería quedarme dirigiendo la charla de un tema cuyos elementos me habían sido proporcionados o bien, iniciar una nueva aventura con toda la responsabilidad del contenido e invitados.

En algún momento de tu vida … ¿has tomado una decisión que rompa con tu comodidad habitual?

UNA CHARLA CON CONTENIDO.

De los dichos de los abuelos destaco “el mundo es de los aventurados”; razón por la cual, opté por tomar la dirección de contenidos del nuevo canal digital de voz e imagen “astl.tv (“¡Emprender con Valores!”) y la conducción del programa “En Tus Propias Palabras” que sería en ese momento la punta de lanza entre los usuarios de las redes sociales e internamente, guía sobre el cual recayera la estructura temática.

Así empezó todo, a tal grado que ya son diez años continuos de crear opciones para los cibernautas, aunque ya con un nuevo nombre “WOWmx.TV”. Escribirlo puede ser sumamente sencillo pero la dificultad que ello ha implicado es máxima, ya que se han abierto campos de oportunidades ilimitados, porque al ser el internet una red mundial de

comunicación, tenemos tantas formas de ser y pensar que es prácticamente imposible crear una alternativa única de entretenimiento, conocimiento y cultura.

Un cálculo aritmético básico nos da más de mil entrevistas y si a ello, consideramos que cada emisión puede tener más de un invitado, llegamos a números aproximados de más del doble de personas que han pasado por mi espacio.

Esto es un gran logro personal y profesional para todos los que participamos de este medio digital que, sin duda, ya ha dejado de ser un sueño retador para consolidarse como una atractiva realidad.

Y si de números hablamos … ¿has pensado con cuantas personas has charlado en tu vida?

PALABRAS CON SENTIDO.

En cuanto a los temas a tratar, son múltiples y sobre todo, atienden a diversas perspectivas; lo cual ha generado lograr que el público sea el que tenga la oportunidad de elegir el enfoque que le sea más atractivo.

Ni hablar de la cantidad de nacionalidades que han desfilado como invitados ni mucho menos los lugares en que nos han visto; ha sido tan grata la respuesta que de tan sólo atender a los comentarios de quienes los remiten o los lugares de dónde vienen, que éstos son un aliciente para redoblar esfuerzos.

Si bien, no todos hemos sido formados en la disciplina de la comunicación; lo cierto es que la vida ha sido tan generosa que nos ha dado la posibilidad de curtirnos en el camino, a tal grado que muchos de los que participamos en la conducción, hemos sido distinguidos en diversos sitios como “comunicadores”, “periodistas”, “especialistas en medios” o simplemente “personas del medio”.

Sin duda que tal calificación es una distinción que nos hace parte de un mundo que nos ha seducido desde el primer día que estuvimos frente a un micrófono y vislumbramos el poder de nuestra participación como representantes de un medio.

Y lo más fascinante es la premisa que nos une a todos los aventureros de este emprendimiento: “dar voz a quien no la tiene ante los medios de siempre”.

En un mundo con seres tan competitivos y metas tan individuales … ¿siempre has emprendido con valores?

CONTRA LA MAREA.

En fin, sabemos que en muchas ocasiones la realidad se convierte en el “monstruo que no nos deja dormir por las noches” pero en nosotros está, frente a la audiencia, darles herramientas para que entiendan lo que enfrentan y una vez así razonado, tomen sus decisiones para afrontar o tolerar lo que sucede.

Mención aparte merece que, al inicio de la pandemia todo fue un caos en la sociedad, sumidos entre la desinformación, la especulación y la ignorancia, principalmente, todos, absolutamente todos, pasamos a maximizar las precauciones.

De hecho, empezamos a vivir con miedo de una forma sin precedentes, a tal grado que no había manera realmente de saber lo que cada día nos presentaría.

Ante ello, la impaciencia en las casas generaba violencia y, por ende, ambientes que no eran propicios para las familias; las válvulas de escape se limitaban prácticamente a la televisión, radio, internet y videojuegos, manteniéndose una perenne fragilidad en las relaciones en casa. A pesar del amor que se presume en la familia, el encierro y sus consecuencias alteraban a todos sus miembros y ponían todo en riesgo.

A meses de su inicio … ¿qué tanto te han cambiado los efectos de la pandemia?

LO QUE LA VIDA NOS DA.

A manera de reacción a los efectos de la pandemia, surgieron como posibles respuestas mensajes de cordialidad, respeto y ánimo para prevenir incidentes caseros y fomentar las dinámicas de integración y tolerancia de grupo.

A título personal y entendiendo que la persona es el eslabón más débil en la sociedad, busqué opciones que lo fortalecieran; al no tener conocimientos en salud estaba de más buscar una cura o vacuna. Sin embargo, noté que era el alma un factor esencial que debía alimentarse de cara a mejorar su condición y fue así que creí que regresando a lo básico de la familia que son los valores, podría tener un apoyo paliativo para mejorar la vida.

Y así surgió “Razón, Tesón y Corazón”, que este año llega a su tercer aniversario. Comencé a escribir columnas periódicas sencillas de entender pero que dieran elementos al lector para reconsiderar los puntos personales más importantes de nuestros días.

En fin, la vida siempre nos sorprende y realmente, a mí me dio la oportunidad de llevarme a los medios de comunicación con mis locuras, torpezas, conocimientos y principios.

Este ejercicio intelectual me ha permitido expresar mi razón y sentimiento en aras de ser una mejor versión de mí mismo … con la incertidumbre de saber si el resultado es algo positivo para ti.

Cuando me preguntan que sigue, la verdad no sé qué decir, lo que me queda claro es que si personas célebres como Rubén Darío, han tenido en sus diversos roles, tales como: poeta, escritor, periodista y diplomático … ¿cuál es la razón para no emularlos?

La vida es hoy y en nosotros está llevar a buen puerto nuestras metas.

Ahora que sabes algo de mí y mis emprendimientos … ¿cuál sería tu comentario?

Y sobre todas las dificultades que puedas afrontar … ¿TÚ ESTÁS EN CAMINO DE LOGRAR TODOS TUS SUEÑOS?

Posdata: Después de lo aquí escrito y tras un disfrutar de un tiempo mágico, únicamente me resta decir … ¡GRACIAS VIDA POR LO QUE ME DAS!

mportante: Síguenos “EN TUS PROPIAS PALABRAS” todos los miércoles de 16 a 18 horas a través de www.wowmx.tv o www.astl.tv … ¡Te esperamos!