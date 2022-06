“Por fin me siento yo mismo”: Elliot Page presume su transformación en portada de revista

Elliot Page se declaró abiertamente homosexual en 2014 y desde entonces ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT, además de trancisionar como hombre transgénero. En la portada de Esquire, declaró que después de tantas intervenciones y ejercicio, finalmente se siente él mismo.

Thank you for having me @esquire https://t.co/MpsB667f6J pic.twitter.com/D14gJnQD58

— Elliot Page (@TheElliotPage) June 1, 2022