Por llamada telefónica AMLO pide a Joe Biden capital para Centroamérica a través de los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro

En una mañanera de segunda llamada, el presidente vuelve a poner el dedo en el renglón y nuevamente llama a su homólogo Joe Biden para que inyecte capital en Centroamérica a través de los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, leyó la carta que en días pasados le envió para proponerle su plan donde también destaca que su país abra un programa de visas temporales porque “sé que necesitan mano de obra…” Asimismo, dijo que se está desaprovechando la fuerza de trabajo cuando ésta se podría utilizar para hacerle frente a la competencia de los productos chinos. “Que se actúe con más urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica, para crear expectativas, esperanzas, que la gente no se vea obligada a emigrar… No debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención.” Sin embargo, no comentó nada sobre el cierre que realizó el país del norte en el Río de Texas para frenar la entrada de migrantes haitianos.

Sobre la reunión de la CELAC, dijo que hubo algunos roces porque todos piensan de una manera diferente pero que fue muy positiva. “No podemos pensar de la misma manera… pero llegamos a acuerdos en temas como salud, la cooperación para que no falten las vacunas…” Evitó hablar del extrañamiento que hicieron algunos legisladores estadounidenses por su apoyo al gobierno de Cuba.

En temas de inseguridad, explicó que la explosión de un paquete en Salamanca dejó dos muertos y un herido, que el dueño de un bar estaba festejando su cumpleaños y salió con el gerente por un regalo que le había llegado, el cual era un artefacto explosivo. Reconoció que es más común que se esté utilizando este tipo de ataque y dijo que la FGR atraerá el caso, aunque pidió no politizar el asunto evadió responder si esta acción fue provocada por el cobro de derecho de piso de los narcos. Envió sus condolencias a las familias de los asesinados y dijo que se castigará a los responsables.

Asimismo, en Oaxaca, donde realizó la conferencia, se reconoció que el feminicidio va en aumento, a través del titular de SEDENA, Luis Cresencio Sandoval dijo que van 8 asesinatos en julio, y en total 36 en 2020 y 27 en 2021. Ante la insistencia de un reportero de que se están maquillando las cifras y son más las mujeres asesinadas, explicó que en su administración sí se reconocen los feminicidios como tal delito. A través de la titular de la SSP, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a revisar la información pero no habló de ninguna acción específica para hacerle frente a este tipo de homicidio.

Informó sobre el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, donde el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Cervantes, comentó que se han invertido más de 33 mil 600 mdp tras los sismos de 2017 y el recurso se ha obtenido de lo que eran diversos fondos como el FONDEN. Hasta el momento hay avance de 86% en la restauración de escuelas y del 90% en la de viviendas, resaltó la colaboración de la Secretaría de Cultura.

Finalmente, presumió como la gente lo interceptó ayer cuando llegó a Oaxaca para pedirle su apoyo (del sector salud) y otros a saludarlo, “llevo mucho pan, tostadas…”