Por primera vez en México, la Dra. Reiko Tomii impartirá charlas sobre el arte contemporáneo japonés

● La Dra. Reiko Tomii, historiadora de arte japonés compartirá en línea su experiencia sobre el arte de la posguerra con diversas instituciones culturales y educativas mexicanas.

● Del 3 al 25 de marzo se impartirán 5 charlas en las redes sociales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), Colegio de México (COLMEX), Centro Nacional de las Artes (CENART) y del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ).

De la mano de Fundación Japón en México llega a nuestro país la Dra. Reiko Tomii, curadora especializada en arte de la posguerra japonesa, quien compartirá su experiencia en manifestaciones artísticas niponas, a través de cinco conversatorios en línea en diferentes espacios culturales de Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.

Reiko Tomii actualmente radica en Nueva York y su erudición es reconocida en el mundo especialmente por su exploración metodológica de la historia del arte mundial y de los múltiples modernismos, es por ello, que Fundación Japón en México unió esfuerzos con museos de arte contemporáneo y centros de investigación del país para propiciar este intercambio de conocimiento entre aficionados del arte, público interesado y académicos.

En México existe interés por conocer acerca del arte japonés contemporáneo, muestra de ello fue la exposición de Yayoi Kusama en 2015. Así que estas ponencias le permiten a la Fundación compartir con el público mexicano un panorama más completo de las expresiones artísticas del Japón de la posguerra, más allá de los artistas consolidados.

Tomii compartirá sus conocimientos con el público mexicano a través de cinco charlas en línea que inician el jueves 3 de marzo a las 19:00h en Facebook con Al aire desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) https://fb.me/e/28zh1dhIk y finaliza el viernes 25 de marzo, 11:00 am desde las redes sociales del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ). Para conocer la agenda completa https://bit.ly/AgendaDraReiko

La Dra. Tomii encontró su proyecto de vida: estudiar el arte japonés de la década de 1960, luego de terminar su Ph.D en la Universidad de Texas y después de sus múltiples colaboraciones con el Centro de Arte Contemporáneo Internacional, Queens Museum, Tate Modern, Getty Research Institute entre otros.

Mientras que con Radicalism in the Wilderness: International Contemporaneity and 1960s Art in Japan, su primera monografía publicada por MIT Press en 2016, recibió el premio Robert Motherwell Book Award de 2017; y en 2019 se transformó en una exposición Radicalism in the Wilderness: Japanese Artists in the Global 1960s en colaboración con Yukie Kamiya, directora de la galería de Japan Society en Nueva York.

Esta monografía se encuentra agotada en su edición en inglés debido al interés entre los amantes del arte, la Dra. Tomii espera en este acercamiento a México encontrar el apoyo necesario para traducir al español esta pieza maestra, bibliografía básica para sumergirse en el mundo del arte moderno y contemporáneo japonés.

La mirada de Tomii sobre las diferencias entre modernidad y contemporáneo; además de su amplio conocimiento sobre colectivismo en el arte nipón hacen que se encuentren similitudes y oposiciones con las prácticas “euroamericanas”, lo que enriquece y nutre el arte contemporáneo actual visto como global. De esto y más podrán encontrar los interesados en las cinco charlas gratuitas que dará de manera online, la Dra. Tomii,

Para conocer más de esta gran academia del arte de la posguerra japonesa, visita: Sitio Web: www.jpf.go.jp Sitio Web FJ México: www.fjmex.org Facebook: facebook.com/fjmex1 Instagram: instagram.com/fjmex1/

Sobre la Fundación Japón en México

La Fundación Japón (Kokusai Kouryu Kikin) es una entidad especial creada en 1972 con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo, así como realizar actividades de intercambio cultural a nivel internacional. La oficina de la Fundación Japón en México inició sus actividades en 1987 teniendo la finalidad de realizar actividades de intercambio cultural, así como llevar a cabo los programas organizados la sede en Tokio. Además de introducir y dar a conocer la cultura japonesa en México, fomenta la amistad y la comprensión mutua en el ámbito internacional, proporcionando apoyo para el desarrollo y difusión de la enseñanza de la lengua japonesa y los estudios sobre Japón en el área de ciencias sociales y humanidades en las instituciones y centros de investigación que desarrollen estas actividades.